Ο 76χρονος μηχανικός που εργάζεται αδιάλειπτα από το 1966 στο Ντάγκενχαμ δηλώνει πως ο χρόνος του στην εταιρεία φτάνει στο τέλος του καθώς η δουλειά είναι απαιτητική

Ο παλαιότερος εργαζόμενος σε εργοστάσιο αυτοκινήτων συμπλήρωσε ένσημα 60 ετών και συνεχίζει!

Μόλις η Αγγλία έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην πρωθυπουργία είναι ο Χάρολντ Γουίλσον. Είμαστε στο 1966 και ο αμούστακος 16χρονος Έντι Ο’Μπράιεν περνούσε χαμογελαστός, το κατώφλι της Ford για να εργαστεί σε ένα από τα εργοστάσια της εταιρείας. Εξήντα χρόνια μετά και ενώ έχουν υπάρξει 13 διαφορετικοί Πρωθυπουργοί και 15 τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου — χωρίς άλλη νίκη της Αγγλίας — ο Έντι Ο’Μπράιεν εξακολουθεί να εργάζεται στη Ford.

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Προσφάτως, η αξιοσημείωτη προσφορά του στη Ford και τις γραμμές παραγωγής, γιορτάστηκε σε μια εκδήλωση στο Ντάγκενχαμ, 60 χρόνια από την ημέρα που εντάχθηκε στην εταιρεία. Όλη η καριέρα του, χωρίς να λείψει ούτε μια ημέρα, ήταν στις εγκαταστάσεις της Ford στο Ντάγκενχαμ, που και αυτές γιορτάζουν 95 χρόνια λειτουργίας!

Ο Έντι δεν είχε ένα εύκολο πόστο σε κάποιο γραφείο. Ο ίδιος μηχανικός λάτρευε από μικρός τη συναρμολόγηση των κινητήρων και είχε έρωτα με τον ήχο των αυτοκινήτων. Η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γραμμή παραγωγής και επισκευής, εδώ και 60 χρόνια. Συγκεκριμένα από το 1966, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του το έχει περάσει σε εργοστάσιο της Ford στη Βρετανία και στη Επισκευή Βαρέων Μηχανημάτων, τμήμα στο οποίο εντάχθηκε το 1973. Η ιστορία του στην εταιρεία φανερώνεται εύκολα, όταν επισκεφθείς το χώρο εργασίας του, που παραπέμπει σε συνεργείο παλιάς σχολής με καρφιτσωμένες, ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μια ματιά στους τοίχους του επάνω ορόφου υπάρχουν ξεθωριασμένες φωτογραφίες με συναδέλφους που έχουν συνταξιοδοτηθεί προ πολλού. Στο ισόγειο, του εργοστασίου, υπάρχει το μηχανουργείο, γνωστό και ως το «Εργαστήριο του Έντι», με εργαλεία, που κάποια είναι παλαιότερα από ορισμένους από τους τωρινούς συναδέλφους του.

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Ποδήλατο και ιστορικά αυτοκίνητα

Ο ίδιος στα 76 του χρόνια – γεννημένος το 1950 – νοσταλγεί τις παλιές εποχές και παραμένει ερωτευμένος με τα ιστορικά αυτοκίνητα. Τονίζει ότι κρατιέται σε καλή φόρμα επειδή πριν από δύο δεκαετίες ξεκίνησε να κάνει ποδηλασία.

«Οι άνθρωποι και η συντροφικότητα είναι αυτά που θα μου λείψουν περισσότερο από όλα όταν τελικά αποφασίσω να συνταξιοδοτηθώ. Αυτό είναι που έκανε υπέροχη τη δουλειά μου. Λατρεύω τα αστεία στη δουλειά και έχω συνεργαστεί πολλούς υπέροχους χαρακτήρες. Έχω απολαύσει πραγματικά την καριέρα μου.» ανέφερε ο Έντι, που αναγνωρίζει την φροντίδα των νέων εργαζόμενων της Ford προς το πρόσωπο του. Και φυσικά οδηγεί πάντα Ford: «Στην πραγματικότητα, πάντα είχα ένα μοντέλο της Ford. Έχω ένα Fiesta ενώ από τα χέρια μου έχει περάσει όλη η ιστορία της Ford. Ένα Cortina, Transit, Fiesta, ακόμη και Sierra station wagon, που ήταν ίσως το αγαπημένο μου αυτοκίνητο. Αλλά η πρώτη μου αγάπη ήταν πάντα οι μοτοσικλέτες. Έτρεχα με αυτές μέχρι το 1998.»

Για αυτόν το υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του αυτοκινήτου τελειώνει κάτι που το γνωρίζει και ο ίδιος με πολύ συγκίνηση. «Ο χρόνος μου στη Ford φτάνει στο τέλος του. Δεν είμαι τόσο ευέλικτος όσο ήμουν παλιά και η δουλειά μπορεί να είναι σωματικά πιο απαιτητική σε σχέση με το παρελθόν. Θα είμαι ακόμα εδώ σε ένα χρόνο; Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος αν θα είμαι. Νομίζω ότι ξέρεις μετά από 60 χρόνια ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχαιρετήσεις.»