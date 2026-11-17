Η αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά σε αυτό το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης λόγω της σημαντικής πτώσης των πωλήσεών της στην αγορά της Κίνας και της περιορισμένης κερδοφορίας

Μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υποστεί μια εκπληκτική τριμηνιαία ζημία, η οποία ανέρχεται στο ύψος των 451 εκατομμυρίων λιρών. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτή την οικονομική κατάσταση την ίδια στιγμή που καλείται να διαχειριστεί περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από την πλευρά της Κίνας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover (JLR) προχωρά στην κατάργηση 4.000 θέσεων εργασίας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η εταιρεία, καθώς η Jaguar Land Rover αντιμετωπίζει σημαντική πτώση των πωλήσεών της στην αγορά της Κίνας, ενώ παράλληλα καταγράφει περιορισμένη κερδοφορία.

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