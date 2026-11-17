Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, ποιες οφειλές καλύπτονται και πώς μειώνεται η μηνιαία δόση. Οι προθεσμίες, οι όροι και οι παγίδες που οδηγούν στην απώλεια της ρύθμισης.

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ενεργοποίηση της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων η οποία δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εξοφλήσουν παλαιά χρέη στην Εφορία σε βάθος δεκαετίας, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024 ενώ δίνεται η δυνατότητα και σε όσους έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα.

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Λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ οι οφειλέτες που θέλουν να κλείσουν παλαιούς λογαριασμούς με την Εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Υποχρεωτικά εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων οφειλών που δεν τελούν σε αναστολή πληρωμής, ενώ προαιρετικά μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση;

Για την ένταξη στις 120 δόσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή αυτές να τακτοποιηθούν με νόμιμο τρόπο εντός ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2025 θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί μέσα σε ένα μήνα από την ένταξη στη ρύθμιση.

Να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής είχε λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις όσοι βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων;

Ναι. Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στο νέο σχήμα των 120 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η υφιστάμενη ρύθμιση εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Η μετάβαση δεν είναι υποχρεωτική. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν να εξοφλούν τις οφειλές τους με βάση τις 72 δόσεις.

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Ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής της αίτησης;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ έως τις 30 Ιουνίου 2027. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία είσπραξης.

Πότε ολοκληρώνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση;

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Πόσες δόσεις προβλέπονται και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό καταβολής;

Ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120 δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε βάθος δεκαετίας. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Πώς καταβάλλονται οι δόσεις της ρύθμισης;

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται με τη χρήση του μοναδικού ανά ρύθμιση κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

Ποιος είναι ο τόκος της ρύθμισης;

Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%, το οποίο παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου της ρυθμισμένης οφειλής, ο τόκος επανυπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δόσεων που αντιστοιχεί στο πραγματικό χρονικό διάστημα αποπληρωμής.

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Τι συμβαίνει εάν καθυστερήσει η πληρωμή μιας δόσης;

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση. Η μηνιαία προσαύξηση ανέρχεται σε 15%.

Ποια είναι τα οφέλη από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Οι φορολογούμενοι που εντάσσονται στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους της εξασφαλίζουν σειρά διευκολύνσεων.

Ειδικότερα:

Δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, υπό προϋποθέσεις.

Αναστολή ποινικής δίωξης ή μη υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, κατά περίπτωση, για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και συνέχισης διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δυνατότητα αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Σταματούν οι κατασχέσεις για όσους ενταχθούν στις 120 δόσεις;

Η υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπει αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Ειδικά για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, προβλέπεται η δυνατότητα αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων εφόσον η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και γνωστοποιηθεί στον τρίτο η σχετική απόφαση. Ωστόσο, ποσά που αφορούν απαιτήσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν από τη γνωστοποίηση εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο. Παράλληλα, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου όταν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη και εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων του φορολογουμένου με τα χρέη του.

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Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται και το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό όταν ο φορολογούμενος:

α) Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

β) Δεν εξοφλήσει, δεν εντάξει σε πάγια ρύθμιση ή δεν τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο, εντός ενός μήνα από την υπαγωγή του, τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τη Φορολογική Διοίκηση που δεν καλύπτονται από τη νέα ρύθμιση.

γ) Δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει με νόμιμο τρόπο τις νέες φορολογικές οφειλές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το Δημόσιο μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ παύουν να ισχύουν οι σχετικές διευκολύνσεις που είχαν χορηγηθεί στον οφειλέτη.