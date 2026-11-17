Ο 20χρονος φέρεται να μετέφερε μια βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Γαλλία στις 8 Νοεμβρίου

Η Αστυνομία προχώρησε στη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και των στοιχείων ταυτότητας ενός 20χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία μιας 24χρονης από τη Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Η κοπέλα διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με τον νεαρό, ο οποίος εκτιμάται πως ήταν το τελευταίο πρόσωπο που την είδε ζωντανή, στις 28 Οκτωβρίου.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τους δυο τους να εισέρχονται στο διαμέρισμα του 20χρονου αγκαλιασμένοι.

Έντεκα ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου, ο νεαρός απεικονίζεται να εξέρχεται από το οίκημα μεταφέροντας μια βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο πριν κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο με προορισμό τη Γαλλία.

Ο αρραβωνιαστικός και η οικογένεια της 24χρονης απευθύνουν έκκληση για δικαιοσύνη, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών ώστε η σορός της κοπέλας να επαναπατριστεί για την ταφή.

Οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον των αστυνομικών να εστιάζει στο κοινόβιο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος. Παρά το γεγονός ότι οι συγκάτοικοί του κατέθεσαν πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους οτιδήποτε ύποπτο, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κακοποίηση από ένα ή περισσότερα άτομα.

Επιπλέον, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το καθεστώς παραμονής του υπόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα, γεγονός που του επέτρεψε να αναχωρήσει για το εξωτερικό χωρίς περιορισμούς.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του εγκλήματος, ο ρόλος του 20χρονου και η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων.