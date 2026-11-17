Δύο πηγές αναφέρουν πως έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι στόχοι και τοποθεσίες, γεγονός που ώθησε τις ΗΠΑ στη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Ανησυχητικά ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν πως το Ιράν εξετάζει σενάρια επίθεσης στην Ουάσινγκτον με χρήση «βρώμικης βόμβας» ή χημικών όπλων, στοχεύοντας ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε το CNN επικαλούμενο επτά Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν αποτελούν ένδειξη επικείμενης επίθεσης. Πηγές με γνώση του θέματος αποσαφηνίζουν ότι ο σχεδιασμός αποβλέπει προς το παρόν στη διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών για την Τεχεράνη και όχι στην οριστική απόφαση για την πραγματοποίηση τέτοιου πλήγματος.

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Δύο πηγές επισήμαναν ότι έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι στόχοι και τοποθεσίες, γεγονός που ώθησε τις ΗΠΑ στη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε πως οι Αρχές «παρακολουθούν όλες τις πιθανές απειλές», τονίζοντας ότι δεν υφίστανται επί του παρόντος αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας.

Κλίμα έντασης και επιτήρηση

Αξιωματούχοι θεωρούν πως η Τεχεράνη ίσως εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός των ΗΠΑ, πιεζόμενη από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ιρανική ηγεσία έχει αποφασίσει την υλοποίηση σχεδίου. «Το αν έχουν πράγματι το προσωπικό για να εκτελέσουν τις επιχειρήσεις είναι θέμα συζήτησης», σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή. Την περασμένη εβδομάδα, η Μυστική Υπηρεσία μετέφερε τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτική εγκατάσταση λόγω των απειλών, ενώ πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

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Οι «βρώμικες βόμβες» είναι συμβατικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί με ραδιενεργά υλικά, σχεδιασμένοι να προκαλούν μόλυνση και όχι πυρηνική έκρηξη. «Οποιοδήποτε τέτοιο όπλο είναι όπλο τρομοκρατίας, όχι όπλο ακριβείας», ανέφερε πηγή, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες θα καθιστούσαν περιοχές ακατοίκητες. Υπάρχουν αναφορές για επικοινωνίες όπου γίνεται λόγος για αποθήκευση υλικών εντός των ΗΠΑ, αν και οι αξιωματούχοι διίστανται ως προς την αξιοπιστία τους.

Κενά ασφαλείας και διπλωματικές εξελίξεις

Προβληματισμό προκαλεί η λήξη νόμου τον Ιούνιο που επέτρεπε τη συλλογή επικοινωνιών αλλοδαπών. Ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ζήτησαν την επανέγκρισή του, προειδοποιώντας για κινδύνους κατά των πολιτών και των στρατευμάτων. Παράλληλα, παρακολουθούνται πληροφορίες για πιθανή χρήση χημικών όπλων κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, με αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχία για την επάρκεια του εξοπλισμού προστασίας.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η χρήση χημικών όπλων είναι παράνομη. Εν μέσω αντιπαράθεσης στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί «αρκετά σύντομα». Πάντως, περιφερειακή πηγή προειδοποίησε ότι σκληροπυρηνικά στοιχεία ενδέχεται να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις, αν και η ιρανική ηγεσία γνωρίζει πως η χρήση τέτοιων όπλων θα πυροδοτούσε ισχυρά αντίποινα, εκτός αν θεωρήσει ότι απειλείται η επιβίωση του καθεστώτος.