Οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι δυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο

Η ημέρα ξεκινά με συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά τμήματα και στο ανατολικό Αιγαίο αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα βορειοανατολικά τμήματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, με τις ριπές τους να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σταθερή, κυμαινόμενη στα βόρεια ηπειρωτικά από 18 έως 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 21 έως 23 βαθμούς, ενώ οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με το meteo, για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα βόρεια και άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται επίσης σε τμήματα της Θράκης τις πρώτες πρωινές ώρες, διάστημα κατά το οποίο η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 22, στην Ήπειρο από 6 έως 19, στη Θεσσαλία από 6 έως 21 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 22 βαθμούς. Στην Κρήτη και τα Επτάνησα οι τιμές θα κυμανθούν από 6-11 έως 22 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 11 έως 19 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι δυτικοί άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 3-4 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, δυτικούς ανέμους έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς, με τις ελάχιστες τιμές να υποχωρούν έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, με πιθανή περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, ασθενείς ανέμους από μεταβλητές διευθύνσεις και θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.