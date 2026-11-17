Ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε να συνδυάσει μια ιστορική εικόνα από την πύλη του ιδρύματος με μια πολυτελή δερμάτινη πολυθρόνα για να αποδώσει το σχόλιό του

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο επέλεξε ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς να σχολιάσει την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μέσα από τη σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σκίτσο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο Αρκάς συνδυάζει μια ιστορική εικόνα από την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973, με φοιτητές πάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου, και μια πολυτελή δερμάτινη πολυθρόνα.

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Το μήνυμα που συνοδεύει την εικόνα είναι: «Η εξέγερση κράτησε τρεις μέρες. Η εξαργύρωση κρατάει ακόμα.»