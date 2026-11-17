Οι Παρθένοι καλούνται να δείξουν προσοχή στην ψυχολογία τους καθώς η ημέρα δεν ευνοεί την ψυχική ανάταση που επιδιώκουν, ενώ οι Υδροχόοι οφείλουν να προσέχουν την υγεία

Τα σημερινά ζώδια από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ κρούουν των κώδωνα… της υγείας για τους Υδροχόους, ενώ για τους Παρθένους συνιστούν προσοχή στην ψυχολογία τους, καθώς η μέρα δεν ευνοεί την ψυχική ανάταση που επιδιώκουν. Οι κερδισμένοι της ημέρας είναι σίγουρα οι Ιχθύες – μήπως να δοκιμάσετε την τύχη σας στο τζόκερ;

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Θα πετύχετε αρκετές νίκες στον τομέα της καριέρας σας το πρώτο μισό της ημέρας. Στη συνέχεια, θα έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή και το κουράγιο να εκφράσετε τα συναισθήματά σας σε αγαπημένο πρόσωπο, λαμβάνοντας θετική απάντηση.

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ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σήμερα. Οι άνθρωποι γύρω σας θα προσφερθούν να βοηθήσουν σε όποια μικρή δυσκολία αντιμετωπίσετε, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας. Προσέξτε όμως να μην ανοίξετε δημόσια μέτωπα χωρίς σημαντικό λόγο.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Σήμερα θα πραγματοποιήσετε μεγάλες αλλαγές στην προσωπική σας ζωή. Είναι πιθανό να πείτε το οριστικό αντίο στον τωρινό σας σύντροφο, καθώς αναζητάτε έναν ευχάριστο χαρακτήρα που να σας καλύπτει και να μην δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Ενδέχεται να προσβάλετε κάποιον κατά λάθος σήμερα, αγγίζοντας άθελά σας μια ευαίσθητη χορδή του συνομιλητή σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη σκηνή, την οποία δύσκολα θα αποφύγετε, ακόμα και με συγγνώμες και παρακλήσεις για ψυχραιμία.

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ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Καλό είναι να αποφύγετε την εγωιστική και αλαζονική συμπεριφορά σήμερα. Ό,τι κι αν θέλετε να εκφράσετε στους άλλους, κάντε το με διπλωματία και χωρίς να θίξετε κανέναν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η ψυχολογική σας κατάσταση δεν θα είναι η καλύτερη σήμερα, καθώς οι συνθήκες γύρω σας δεν είναι οι ιδανικές. Βλέπετε ότι δεν έχετε ευκαιρίες να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και το βιώνετε ως προσωπική αποτυχία. Αναζητήστε έμπνευση για νέες νίκες.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Θα χρειαστείτε σήμερα την έγκριση και την υποστήριξη των γύρω σας. Έχετε αποφασίσει να είστε πιο αποφασιστικοί και τολμηροί στη ζωή σας, γεγονός που σας φέρνει σε δίλημμα για το αν πρέπει να προχωρήσετε και αν τελικά μπορείτε να τα καταφέρετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Θα περάσετε ολόκληρη την ημέρα με δουλειές ρουτίνας. Το αφεντικό σας θα ζητήσει να τακτοποιήσετε τις δικές σας εκκρεμότητες και, επιπλέον, θα σας αναθέσει τη δουλειά ενός συναδέλφου που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.

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ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η διάθεσή σας θα είναι πολύ καλή σήμερα. Η χαλαρότητα που θα νιώσετε θα οφείλεται και σε μια συνάντηση φίλων στο γραφείο, η οποία θα κυλήσει ευχάριστα. Μετά την ανταλλαγή νέων και πληροφοριών, το αφεντικό σας θα σας βρει σε αυτή τη στιγμή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σας περιμένει σήμερα. Ακόμα και στον χώρο εργασίας, μπορεί να συναντήσετε κάποιον του αντίθετου φύλου που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σας, με αποτέλεσμα να νιώσετε έντονα συναισθήματα και να μην μπορείτε να ηρεμήσετε εύκολα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Να προσέξετε σήμερα, καθώς ένα πρόβλημα υγείας που είχατε αφήσει πίσω σας ενδέχεται να επανεμφανιστεί. Φροντίστε να το αντιμετωπίσετε με τα απαραίτητα φάρμακα και μην ξεχάσετε να τα πάρετε μαζί σας, ακόμα κι όταν φύγετε από το σπίτι.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η τύχη θα σας χαμογελάσει σήμερα. Αν απολαμβάνετε τα ρίσκα, μην ξεχάσετε να αγοράσετε ένα λαχείο ή να δοκιμάσετε την τύχη σας σε κάποιο τυχερό παιχνίδι καθ’ οδόν για τη δουλειά ή το σπίτι. Σε κάθε σας κίνηση, όλα θα πηγαίνουν όπως θέλετε.