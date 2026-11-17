Nations League: Πού και πότε θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας
Συνολικά έξι αναμετρήσεις από τη League A και τη League B περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τρίτης (17/11) στο Nations League
Με έξι αναμετρήσεις από το Nations League συνεχίζεται το βράδυ της Τρίτης (17/11) η δράση στη διοργάνωση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατές μονομαχίες, με το Ουαλία – Πορτογαλία και το Δανία – Νορβηγία να ξεχωρίζουν, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς.
Η αγωνιστική δράση περιλαμβάνει αναμετρήσεις από τη League A και τη League B, με την Πορτογαλία και τη Νορβηγία να δοκιμάζονται εκτός έδρας. Η πρώτη ταξιδεύει στην Ουαλία, ενώ η δεύτερη αντιμετωπίζει τη Δανία σε μία ιδιαίτερη σκανδιναβική μονομαχία.
Παράλληλα, η Ουγγαρία υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία, η Ιρλανδία φιλοξενεί το Κόσοβο, ενώ η Πολωνία κοντράρεται με τη Σουηδία.
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από την αναμέτρηση της Ουκρανίας με τη Γεωργία, με τις ομάδες να επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε των υποχρεώσεών τους.
Τα παιχνίδια της ημέρας:
- 21:45 Ουαλία – Πορτογαλία: Novasports Premier League
- 21:45 Δανία – Νορβηγία: Novasports 2
- 21:45 Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία: Novasports Extra 2
- 21:45 Ιρλανδία – Κόσοβο: Novasports Extra 1
- 21:45 Πολωνία – Σουηδία: Novasports News
- 21:45 Ουκρανία – Γεωργία: Novasports 6