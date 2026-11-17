Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο Χ πως χρέος της πολιτείας είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των θεσμών

«Τιμάμε τους νέους του ’73 και όλες τις γενιές των Ελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, σε μία εμβληματική στιγμή του αγώνα κατά της Δικτατορίας», τόνισε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

«Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

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53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τιμάμε τους νέους του ’73 και όλες τις γενιές των Ελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, σε μία εμβληματική στιγμή του αγώνα κατά της Δικτατορίας. Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου. — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2026