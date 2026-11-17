Tο μέτρο του διορισμού κρατικών επιτρόπων αφορά αποκλειστικά τα δύο ειδησεογραφικά μέσα και όχι τις έντυπες εκδόσεις του ομίλου

Πολιτικό σεισμό και σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία προκαλεί η αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Sözcü TV και της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Sözcü.com.tr το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου. Μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εισέβαλαν στο κτίριο, προχωρώντας σε έρευνες και προσαγωγές στελεχών, ενώ αποφασίστηκε ο διορισμός κρατικών επιτρόπων στη διοίκηση των δύο μέσων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες καταστολής έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του κτιρίου, ενώ στελέχη της αντιτρομοκρατικής διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού.

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ANKARA — Turkish authorities took control of pro-opposition Sozcu TV on Tuesday in a move slammed by opposition lawmakers and journalists’ groups as an effort to silence dissent amid a fund scandal involving more than $20 billion that erupted in September. Details: Police raided the news channel’s Istanbul headquarters at dawn, detaining four people, including the channel’s board chair, Funda Tuncer Sidali, and former executives, according to Turkey’s private Demiroren news agency (DHA). In a statement, Sozcu said an Istanbul court had appointed Turkey’s Savings Deposit Insurance Fund (TMSF) as a trustee to control the television channel and its website. Sozcu newspaper and other newspapers within the media group were excluded from the decision, according to the statement.

Κατά τις ίδιες πηγές, ορισμένα διευθυντικά στελέχη προσήχθησαν, ενώ η απόφαση για τον διορισμό επιτρόπων αφορά αποκλειστικά τα δύο ειδησεογραφικά μέσα. Αντιθέτως, το μέτρο δεν επεκτάθηκε στις έντυπες εκδόσεις του ομίλου, τις εφημερίδες Sözcü, Tavır και Korkusuz, οι οποίες παραμένουν εκτός καθεστώτος επιτροπείας.

Sözcü TV’ye operasyon: Kanala kayyum atandı, yöneticiler gözaltına alındı 🟥Sabah saat 04.30’da TEM ekipleri ve beraberinde gelen kayyum heyeti binaya geldi 🟥Ekipler binada inceleme yaparken binanın bulunduğu sokak, polis tarafından kapatıldı ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi Haberin tamamı: https://t.co/yZSj8sY0vc — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 17, 2026

Την έντονη αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης πυροδότησε η νέα παρέμβαση στον Τύπο, με τον επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, να καταγγέλλει ευθεία απόπειρα φίμωσης κάθε κριτικής φωνής απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν.

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«Μετά το Halk TV, τώρα αστυνομικοί και επίτροπος βρίσκονται και στην πόρτα του Sözcü TV! Δεν ανέχονται πλέον ούτε την παραμικρή κριτική, ούτε καν να ακουστεί μία και μόνη αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Οζέλ κατηγόρησε την πολιτική εξουσία ότι επιχειρεί να φιμώσει τη διαφορετική άποψη, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης: «Εμείς, όμως, ούτε θα σωπάσουμε ούτε θα φοβηθούμε ούτε θα παραδοθούμε», υπογραμμίζοντας ότι η φωνή των πολιτών δεν μπορεί να εμποδιστεί.

Ντερβίσογλου: «Ξεκάθαρο πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας»



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, κάνοντας λόγο για βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Sözcü TV’ye kayyum atandı! Çevik kuvvet bina önünde bekliyor https://t.co/1cKuVFJdX9 — KOZA Televizyonu (@kozatvcomtr) November 17, 2026

«Η επιχείρηση εναντίον του Sözcü TV και η απόπειρα να κλείσει ουσιαστικά, ανεξάρτητα από την αιτιολογία που προβάλλεται, συνιστούν ξεκάθαρο πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του αισθήματος δικαιοσύνης και του δικαιώματος του κοινού στην ενημέρωση», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η Τουρκία θα μιλήσει και η φωνή της αλήθειας δεν μπορεί να φιμωθεί»

Turkish police have raided the Istanbul headquarters of the pro-opposition Sozcu TV and its media group, conducting arrests and installing a government-appointed administrator, the group said on X https://t.co/xTvKRXkrDS https://t.co/CHl36VqnWo — AFP News Agency (@AFP) November 17, 2026

Όπως αναφέρουν αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ η επιχείρηση αυτή αποσκοπεί στο να σταματήσει η κριτική σχετικά με το επενδυτικό σκάνδαλο στο χρηματιστήριο της Τουρκίας.