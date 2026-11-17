Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από την εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης

Πλήθος κόσμου δίνει το παρών στο ύστατο χαίρε στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, στην Καστορία, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός μεταφέρθηκε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε, για να αποδοθεί φόρος τιμής. Παρουσία συναδέλφων με αναμμένους φάρους και σειρήνες, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ακούστηκε το «Αθάνατος» και η πομπή αναχώρησε για τη γενέτειρα του εκλιπόντος. Κατά μήκος της διαδρομής, πυροσβεστικά οχήματα αποχαιρετούν τον 23χρονο.

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Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από την εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης. Δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο τραύματα στην κνήμη και πνευμονικό οίδημα. Αναμένονται τα τοξικολογικά αποτελέσματα για τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα.

«Θέλουμε να δούμε ποια ήταν η αιτία που εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον χώρο και αυτό στοίχισε τη ζωή τους», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

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Η επιχείρηση και η έρευνα

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, το πλήρωμα του 10ου Σταθμού εισήλθε στο κτήριο με πλήρη εξοπλισμό. Δύο πυροσβέστες έπεσαν από την περιστρεφόμενη σκάλα στο υπόγειο, ενώ ο τρίτος, που επιχείρησε να βοηθήσει, ανέφερε: «Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου». Ο 44χρονος εντοπίστηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι και ο 23χρονος λίγο πιο μέσα. Ο Αρχηγός του Σώματος διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες του συμβάντος, εξετάζοντας την αυτονομία των φιαλών και τον χρόνο αντίδρασης.

Σημειώνεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, η μητέρα Ρομά καθώς και οι δυο ανήλικες κόρες έλαβαν νέα προθεσμία για αύριο το πρωί προκειμένου να απολογηθούν.