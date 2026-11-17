Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει στη δήλωσή του ότι οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι φοιτητές εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη χώρα

Με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μήνυμα για την επέτειο απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τιμώντας όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας και υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει τη σημασία της εξέγερσης ως κορυφαίου συμβόλου δημοκρατικής αντίστασης, επισημαίνοντας ότι οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι φοιτητές εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη χώρα.

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«Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας

Γιατί πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη αναγέννησης για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας.

Αυτή η αλήθεια του Πολυτεχνείου σήμερα μας εμπνέει για να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και με την απαιτούμενη ενότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.