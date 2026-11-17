Η νικήτρια της αναμέτρησης στο Ιβανώφειο θα αποκτήσει προβάδισμα για την πρόκριση στην τελική φάση, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στον δεύτερο όμιλο με μία νίκη

Ένα σημαντικό παιχνίδι για την πορεία της στα προκριματικά του EuroBasket Γυναικών 2027 δίνει την Τρίτη (17/11) η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται την Ολλανδία στο Ιβανώφειο, για τη δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την ενισχύσει στη μάχη για την πρόκριση στην τελική φάση.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στον 2ο όμιλο, με μία νίκη και μία ήττα έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Στην κορυφή βρίσκεται η Σερβία με δύο νίκες, ενώ η Σλοβακία δεν έχει ακόμη καταφέρει να πάρει βαθμό.

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Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα του ομίλου

Η Ελλάδα ξεκίνησε τη δεύτερη προκριματική φάση με ήττα 84-74 από τη Σερβία, όμως αντέδρασε στο επόμενο παιχνίδι, επικρατώντας με 98-70 της Σλοβακίας. Η Ολλανδία, από την πλευρά της, νίκησε τη Σλοβακία με 80-69, αλλά στη συνέχεια ηττήθηκε από τη Σερβία με 89-82.

Έτσι, το μεταξύ τους παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η νικήτρια θα αποκτήσει προβάδισμα στη διεκδίκηση μίας από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Αυτές είναι και οι θέσεις που οδηγούν στην τελική φάση του EuroBasket Γυναικών 2027.

Το Ελλάδα – Ολλανδία είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.