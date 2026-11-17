Η τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πέντε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν, με την επιστροφή των χρημάτων να αναμένεται σε 40 με 50 ημέρες

Ένα πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε με πολύ δυσάρεστη έκπληξη για την κυρία Ελένη. Ανοίγοντας το email της, βρήκε ειδοποιήσεις για αγορές που δεν είχε κάνει ποτέ. Ανάμεσα στις 9:31 και τις 9:38 το πρωί, η χρεωστική της κάρτα είχε χρησιμοποιηθεί έξι φορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού. Το συνολικό ποσό ξεπερνούσε τα 602 δολάρια ΗΠΑ, με λίγα επιπλέον καναδικά δολάρια.

Τα καταστήματα ήταν γνωστά, από Victoria’s Secret, Victoria Beckham μέχρι Kiko Milano. Οι παραγγελίες, όπως διαπίστωσε η ίδια, είχαν δηλωμένες διευθύνσεις παράδοσης στο Όρεγκον, στο Ντέλαγουερ και στον Καναδά, και κάθε μία έφερε διαφορετικό γυναικείο όνομα. Το δικό της όνομα δεν υπήρχε πουθενά.

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Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η κάρτα είναι ελληνική και η τράπεζα επίσης. Από τις έξι απόπειρες, η μία μόνο σταμάτησε, επειδή ζητήθηκε κωδικός ασφαλείας (OTP) για να ολοκληρωθεί. Οι άλλες πέντε πέρασαν χωρίς καμία επιβεβαίωση, παρότι τα ποσά δεν ήταν μικρά, περίπου 200, 150 και 120 δολάρια η καθεμία.

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Η κυρία Ελένη μίλησε για την υπόθεση στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Τρίτη. «Πήρα τέτοιο σοκ», είπε. Αμέσως ακύρωσε την κάρτα, έκανε φραγή στους κωδικούς του e-banking, άλλαξε όλους τους κωδικούς της και υπέβαλε αίτηση αμφισβήτησης των συναλλαγών. Από δύο εταιρείες έχει ήδη λάβει ενημέρωση ότι οι παραγγελίες ακυρώθηκαν.

Η τράπεζα, σύμφωνα με την ίδια, αναλαμβάνει την ευθύνη. Επειδή οι χρεώσεις έγιναν μέσω MasterCard, η επιστροφή των χρημάτων θα πάρει περίπου 40 με 50 ημέρες. Από το υποκατάστημα της είπαν ότι ήταν το μοναδικό τέτοιο περιστατικό εκείνης της ημέρας.

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Στην εκπομπή η υπόθεση συνδέθηκε με τη διεθνή βλάβη των συστημάτων της Microsoft την προηγούμενη Παρασκευή. Ο παρουσιαστής και οι καλεσμένοι εκτίμησαν ότι τέτοιες διακοπές συχνά ακολουθούνται από αύξηση των απατών. Δεν υπάρχει όμως κάποια επιβεβαίωση ότι τα δύο γεγονότα σχετίζονται. Η κυρία Ελένη δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν τα στοιχεία της κάρτας της.

Όποιος έχει χρεωστική κάρτα καλό είναι να ελέγχει συχνά τις ειδοποιήσεις του, να ορίζει χαμηλό όριο για αγορές στο εξωτερικό και να ενεργοποιεί την επιβεβαίωση κάθε συναλλαγής. Αν εμφανιστεί χρέωση που δεν αναγνωρίζετε, η άμεση ακύρωση της κάρτας και η αμφισβήτηση της συναλλαγής από την τράπεζα είναι το πρώτο βήμα.