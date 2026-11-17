Στις χρηματοδοτήσεις και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση των υποδομών στις τοπικές κοινωνίες, αναφέρεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως επισημαίνει, από το 2020 έως σήμερα έχουν εξασφαλιστεί 12,89 δισ. ευρώ για τη στήριξη των δήμων και των τοπικών κοινωνιών, με χρηματοδοτήσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την εκπαίδευση και την υγεία έως τις μεταφορές, την ενέργεια και την πολιτική προστασία.

«Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη της περιφέρειας, μιλάμε στην πράξη για την καθημερινότητα κάθε τοπικής κοινωνίας. Για το σχολείο και το γήπεδο, το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο. Για έναν δρόμο που πρέπει να γίνει ασφαλέστερος, για μια υποδομή που χρειάζεται αναβάθμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, 2,2 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε σχολεία και εκπαιδευτικές υποδομές και άλλα 2,2 δισ. ευρώ σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Επιπλέον, 1,6 δισ. ευρώ αφορούν την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, 1,4 δισ. ευρώ την ύδρευση, την άρδευση και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και 1,2 δισ. ευρώ έργα αναπλάσεων. Περίπου 800 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, 471 εκατ. ευρώ για αθλητικές υποδομές, 243 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 353 εκατ. ευρώ για έργα πολιτισμού και 470 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας.

Οι χρηματοδοτήσεις για την αγροτική οδοποιία ανέρχονται συνολικά σε 397,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 114,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 41 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 241,7 εκατ. ευρώ αποτελούν εγκεκριμένη χρηματοδότηση μέσω της Στρατηγικής Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, 3 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ενώ 793 εκατ. ευρώ αφορούν έργα αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές. Η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων έχει αυξηθεί από λιγότερα από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 3 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση περίπου 67%. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την ανασκόπηση, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 20.000 νέες προσλήψεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται τελικά σε πολύ συγκεκριμένα έργα σε ολόκληρη τη χώρα» σημειώνει ο κ. Κοντογεώργης, ξεκινώντας από τις παρεμβάσεις σε αθλητικές και ενεργειακές υποδομές. Στις Σέρρες, για παράδειγμα, παραδόθηκαν οι αναβαθμισμένες υποδομές του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά, με επένδυση περίπου 10 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία επιτρέπει πλέον την πραγματοποίηση προπονήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, περίπου 12 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις αθλητικές και τουριστικές υποδομές της περιοχής.

Στη Θεσσαλία προωθείται πρόσκληση ύψους 3,73 εκατ. ευρώ για νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και συντήρηση γηπέδων. Στην Πάτρα εντάχθηκε έργο 1,49 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου ταρτάν και την αναβάθμιση του εξοπλισμού στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, ενώ στην Πάρο χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11×11 στο Αγροκήπιο Νάουσας. Στη Λάρισα προχωρά η εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενου θόλου στο Αλκαζάρ, προϋπολογισμού 768.800 ευρώ. Αντίστοιχα, 739.436 ευρώ διατίθενται για την αναβάθμιση του γηπέδου «Γ. Ρουμελιώτη» στην Ελευσίνα, 1,488 εκατ. ευρώ για το Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και 500.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς. Νέα έργα προωθούνται επίσης στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου και στο γήπεδο Κοντακαιίκων στη Δυτική Σάμο.

Διαφήμιση

Στον τομέα της ενέργειας, υπογράφηκε σύμβαση ύψους 1,48 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω, έργο που αφορά την ενεργειακή επάρκεια των Δωδεκανήσων. Στη Βόρεια Ελλάδα προχωρά ο αγωγός φυσικού αερίου Καρπερή – Κομοτηνή, με συνολικό επενδυτικό σχέδιο 321,5 εκατ. ευρώ και ορίζοντα πλήρους ένταξης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου εντός του 2028. Στον Δομοκό ξεκίνησαν οι εργασίες για υβριδικό έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh, ενώ στο Κιλκίς ολοκληρώθηκε επένδυση της Sunlight Group ύψους 75,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών δομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Από αυτές, 40 εκατ. ευρώ αφορούν 14 κτίρια σε εννέα νοσοκομεία, με παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στον τομέα της εκπαίδευσης διατίθενται 64,71 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του προγράμματος «100% Πράσινα Σχολεία» προβλέπεται η ριζική ανακαίνιση 20 σχολικών μονάδων, τουλάχιστον μίας σε κάθε περιφέρεια. Στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά περίπου 60% και των εκπομπών κατά 89%. Επιπλέον, 30,7 εκατ. ευρώ προορίζονται για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Διαφήμιση

Εκπαιδευτικές δομές και πανεπιστημιακές διακρίσεις

Στη Νεάπολη Βοιών εγκαινιάστηκε η νέα Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας. Για το κτιριακό έργο διατέθηκαν 1,24 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιπλέον 1,65 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό και προσομοιωτές. Στο Μεσολόγγι εγκρίθηκε η δημιουργία Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, προϋπολογισμού 8,95 εκατ. ευρώ, ενώ στις Σέρρες υπογράφηκε σύμβαση για τη συντήρηση και αναβάθμιση εννέα σχολικών μονάδων. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο SPARK Global του Πανεπιστημίου Stanford, ενώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέσπασε ασημένιο βραβείο για την ανάπτυξη αυτόνομων ρομπότ διανομής στη Χίο.

Ενίσχυση υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις καταγράφονται και στον τομέα της υγείας. Στη Θεσσαλία διατίθενται συνολικά 4,2 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία και τη διετή λειτουργία τριών Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας. Το ένα αφορά την άνοια και τη νόσο Alzheimer στη Μαγνησία και τα άλλα δύο τον αυτισμό και τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές στη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Στη Φλώρινα προχωρά, με χρηματοδότηση 2,1 εκατ. ευρώ, η δημιουργία Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με άνοια και Alzheimer. Στην Αλόννησο ιδρύεται Κέντρο Υγείας μέσω της αναβάθμισης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και της δημιουργίας 17 νέων οργανικών θέσεων. Στη Ρόδο προχωρά η κατασκευή του νέου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο, με προϋπολογισμό 13,5 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο νησί ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης σε πέντε αγροτικά ιατρεία, ενώ παραδόθηκαν δύο συστήματα LUCAS 3 στον Τομέα του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο Σάμου εγκαταστάθηκαν 15 νέες διαγνωστικές οθόνες και στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου νέος ψηφιακός εξοπλισμός ακτινογραφιών. Στην Ήπειρο, τα Νοσοκομεία Ιωαννίνων και Άρτας ενισχύονται με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 805.000 ευρώ. Παράλληλα, προωθείται πρόγραμμα 24ωρης τηλεφροντίδας για 1.500 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με συσκευές ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, ανίχνευσης πτώσης και εντοπισμού θέσης. Στα Ιωάννινα δημιουργείται νέος χώρος για τη μητρότητα, τον θηλασμό και τη φροντίδα βρεφών, ενώ στα Τρίκαλα εγκαινιάστηκε ο ανακαινισμένος χώρος του Ιατρείου Αρδανίου.

Διαφήμιση

Μεταφορές, πολιτική προστασία και διαχείριση υδάτων

Στον τομέα των ακτοπλοϊκών μεταφορών αποφασίστηκε η προκήρυξη των γραμμών Πειραιάς – Μεστά Χίου και Λαύριο ή Ραφήνα – Μεστά Χίου, με δυνατότητα εξυπηρέτησης από το κεντρικό λιμάνι της Χίου και επέκτασης προς τη Μυτιλήνη. Για τη γραμμή Πειραιάς – Μεστά προβλέπονται τρία εβδομαδιαία δρομολόγια. Στην Κρήτη ενισχύεται η επιχειρησιακή δυνατότητα της Πυροσβεστικής. Στη δυτική πλευρά του νησιού έφτασε δεύτερο πυροσβεστικό σκάφος τύπου Rafnar, ενώ σχεδιάζεται η διάθεση ενός ακόμη στο Λασίθι. Παράλληλα, έως το τέλος του έτους προβλέπεται η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος στο νησί με 60 πυροσβέστες επί θητεία. Στην Αρκαδία ξεκινά η διαδικασία χρηματοδότησης δύο έργων συνολικού ύψους 2,51 εκατ. ευρώ, που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία του Τυρού στη Νότια Κυνουρία και την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας. Στη Φλώρινα εγκρίθηκαν 500.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο και σχολικές μονάδες από φυσικές καταστροφές. Σημαντική εξέλιξη για την αγροτική παραγωγή αποτελεί η ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τα αρδευτικά δίκτυα της λίμνης Τάκας στην Αρκαδία. Το έργο, προϋπολογισμού 24,5 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει περίπου 3.000 αγρότες στις περιοχές Τεγέας και Τρίπολης.

Πολιτισμός, περιβάλλον και ψηφιακός μετασχηματισμός

Στον Πύργο εγκρίθηκε η ανάπλαση του ιστορικού κτιρίου «Σωσίπολις», στην Πάργα αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά, ενώ στη Θηρασιά προχωρά η δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας και Πολιτισμού και στην Αμοργό η ανέγερση νέου Πολιτιστικού Κέντρου. Στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου υπογράφηκε σύμβαση ύψους περίπου 685.000 ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοτικών υπηρεσιών. Στα Ιωάννινα δημοσιεύθηκε η νέα χάραξη της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Παμβώτιδας στην περιοχή Μάτσικα, με πρόβλεψη για κοινόχρηστο παραλίμνιο τμήμα πλάτους από 25 έως 31 μέτρα. Τέλος, στον Άγιο Μάμμα εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, μαζί με τα δίκτυα αποχέτευσης του οικισμού. Το έργο, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν διαφορετικούς τόπους και διαφορετικές ανάγκες. Είναι όμως κομμάτια της ίδιας εικόνας» καταλήγει ο κ. Κοντογεώργης, συμπληρώνοντας ότι «η ανάπτυξη στην περιφέρεια κρίνεται τελικά στο αν ένας δήμος μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα, αν οι βασικές υποδομές λειτουργούν, αν η πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση βελτιώνεται, αν μια περιοχή είναι περισσότερο προστατευμένη και αν δημιουργούνται περισσότερες δυνατότητες για εργασία, παραγωγή και ποιότητα ζωής».