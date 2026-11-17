Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δημοσίευσε ένα story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας να φανεί πως σκέφτεται την επιστροφή του στις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος

Την ανυπομονησία του για την επιστροφή του στην Εθνική Ελλάδας εξέφρασε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της «γαλανόλευκης», δείχνοντας πως περιμένει με ενθουσιασμό την επόμενη ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα.

Ο 30χρονος άσος δημοσίευσε ένα story, στο οποίο αναφέρθηκε στην ευγνωμοσύνη του για ακόμη μία ημέρα, αφήνοντας παράλληλα να φανεί πως σκέφτεται ήδη την επιστροφή του στις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

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Το μήνυμα του Ντόρσεϊ:

«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά».