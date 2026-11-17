Η ελβετική τράπεζα προειδοποιεί τους επενδυτές για τον κίνδυνο που συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα-κλειδιά («key-person risk»), καθώς η εταιρική διακυβέρνηση καθίσταται ουσιώδης παράγοντας

Το θρίλερ με την ηγεσία της Nvidia χτυπά καμπανάκι για τους επενδυτές αναφορικά με θέματα ηγεσία και εταιρικής διακυβέρνησης, ειδικά όταν ένα και μόνο πρόσωπο φαίνεται να είναι η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από μια εισηγμένη.

Ο συνιδρυτής της Nvidia, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κόσμο μετά την Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη δέση του διευθύνοντος συμβούλου και το ΔΣ την περασμένη Πέμπτη. Αυτό έγινε μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος. Τώρα φαίνεται να έχει δημιουργηθεί κίνημα για την επιστροφή του στην εταιρεία το οποίο φέρεται να το υποστηρίζει και ο ίδιος.

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Το σκάνδαλο που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσιπ τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) της εταιρείας προς την Κίνα έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Nvidia και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της ΤΝ.

Πολύ ισχυρή επιρροή στις εταιρείες τους -όπως είχε και έχει ο Χουάνγκ- απολαμβάνουν όπως όλα δείχνουν μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, αλλά και της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Και οι δύο αυτές εταιρείες μάλιστα οδεύουν προς το χρηματιστήριο με την Anthropic να ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή στο Nasdaq από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Οι προειδοποιήσεις της UBS

Ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα-κλειδιά («key-person risk») στην ηγεσία των εισηγμένων απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από τους επενδυτές, προειδοποίησε η UBS τους πελάτες της σε νέα έκθεση.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην NVIDIA καταδεικνύουν πώς η ηγεσία και η εταιρική διακυβέρνηση μπορούν να καταστούν ουσιώδεις παράγοντες για τις επενδύσεις, όταν η στρατηγική, η κουλτούρα και η θέση μιας εταιρείας στην αγορά είναι στενά συνδεδεμένες με ένα συγκεκριμένο άτομο, αναφέρει η ελβετική τράπεζα.

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«Το ζήτημα αυτό υπερβαίνει το πλαίσιο μιας μεμονωμένης εταιρείας, ειδικά μετά από αρκετά έτη κατά τα οποία τα κέρδη στις μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχουν συγκεντρωθεί σε έναν σχετικά περιορισμένο κύκλο επιχειρήσεων. Καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο απαιτητικοί όσον αφορά τις αποτιμήσεις και τις αποδόσεις, η εταιρική διακυβέρνηση και η σαφήνεια γύρω από τον σχεδιασμό της διαδοχής ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο —παράλληλα με την αύξηση των κερδών— στον καθορισμό των επιδόσεων», σημειώνεται.

ΤΝ και γεωπολιτική

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ολοένα και περισσότερο ζήτημα γεωπολιτικής σημασίας. Καθώς η προηγμένη υπολογιστική ισχύς αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σπουδαιότητα, οι κυβερνήσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο πού παράγονται, πωλούνται και χρησιμοποιούνται τα μικροτσιπ, αναφέρουν οι αναλυτές της UBS. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες απαιτήσεις παρακολούθησης των εταιρειών και των εξελίξεων, εντονότερο εποπτικό έλεγχο και τριβές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυξάνοντας ενδεχομένως το κόστος και περιορίζοντας την πρόσβαση σε ορισμένες ξένες αγορές.

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Ο εντεινόμενος γεωπολιτικός ανταγωνισμός μπορεί επίσης να δώσει ώθηση σε επενδύσεις για εναλλακτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και εγχώριες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάκρισης μεταξύ της ισχυρής θεμελιώδους ζήτησης και των εταιρειών που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να επωφεληθούν από αυτήν.

«Για τους επενδυτές των οποίων η έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο έχει καταστεί υπερβολικά συγκεντρωμένη, θα εξετάζαμε τη διεύρυνση της έκθεσης εντός του τεχνολογικού τομέα, καθώς και τη διαφοροποίηση σε διάφορους κλάδους, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικές περιοχές», προτείνει η UBS.