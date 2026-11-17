Ο Βραζιλιάνος σταρ παραδέχθηκε πως ένιωσε έντονο άγχος πριν από την εκτέλεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «άρχισε να χτυπά δυνατά η καρδιά μου» κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς χάρισε ο Νεϊμάρ στην Kings Cup Brazil, καθώς ευστόχησε σε πέναλτι έχοντας καλυμμένα τα μάτια του με το χέρι! Ο Βραζιλιάνος σταρ ανέλαβε την ειδική εκτέλεση του «πέναλτι του προέδρου» για λογαριασμό της Furia FC και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα χωρίς να κοιτάζει την εστία, προκαλώντας ενθουσιασμό στην εξέδρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11), στην αναμέτρηση της Furia με την Podpah Funkbol Clube, στην Trident Arena του Γκουαρούλιος. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Furia μαζί με τον επιχειρηματία Κρις Γκουέντες, παρακολουθούσε αρχικά το παιχνίδι από την καμπίνα της ομάδας, έχοντας στο πλευρό του τους συμπαίκτες του στη Σάντος, Φιλίπε Κουτίνιο και Άρθουρ.

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Πέναλτι αλά Μάικλ Τζόρνταν και μάσκα Batman

Περίπου 50 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης, ο Νεϊμάρ κλήθηκε να εκτελέσει το «πέναλτι του προέδρου», έναν από τους ιδιαίτερους κανονισμούς της διοργάνωσης. Ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας, καλύπτοντας τα μάτια του με το ένα χέρι πριν από την εκτέλεση.

Η έμπνευσή του, όπως έγινε γνωστό, προήλθε από την εμβληματική εκτέλεση του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε ευστοχήσει σε ελεύθερη βολή με κλειστά μάτια σε αγώνα του NBA το 1991. Ο Νεϊμάρ, πάντως, βρήκε στόχο και έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στη Furia με 3-2.

Η επιτυχημένη εκτέλεση συνοδεύτηκε από ανάλογη παράσταση στην πανηγυρική στιγμή. Ο 34χρονος φόρεσε μια μάσκα του Batman και, με εμφανή διάθεση να πειράξει τους αντιπάλους του, φώναξε: «Εγώ είμαι εδώ».

Μετά το τέλος του αγώνα, εξήγησε πόσο αγχωμένος ένιωσε πριν από την προσπάθειά του:

«Εκείνη τη στιγμή άρχισε να χτυπά δυνατά η καρδιά μου και άρχισα να ιδρώνω. Σκέφτηκα: “Γαμώτο, θα πάει στραβά, θα αστοχήσω”. Μετά κοίταξα κάτω, συγκεντρώθηκα λίγο, έβαλα το χέρι στα μάτια και είπα: “Πίστη, απλώς δεν πρέπει να χάσω την μπάλα”. Μόλις σούταρα, τράβηξα γρήγορα το χέρι για να δω πού θα πάει. Και πήγε ακριβώς εκεί που έπρεπε. Πανέμορφα!»