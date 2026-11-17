Νέα δεδομένα γύρω από τη λειτουργία του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού φέρνει στο φως μια άνευ προηγουμένου διαρροή περισσότερων από 15 εκατομμύρια ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εσωτερικών εγγράφων της Deutsche Bank. Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα «Inside Deutsche Bank», στην οποία συμμετείχαν 200 δημοσιογράφοι από 50 μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτει λογιστικές αλχημείες, ξέπλυμα χρήματος, ύποπτες δοσοληψίες με Ρώσους ολιγάρχες, με «πίσω πόρτα» την Κύπρο, καθώς και ευαίσθητα στοιχεία για πελάτες όπως ο Τζέφρι Έπστιν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδουν το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel και το δίκτυο ZDF, τα αρχεία προέρχονται κυρίως από το τμήμα της τράπεζας που διαχειρίζεται «προβληματικές συναλλαγές και ευαίσθητους πελάτες». Πληροφοριοδότες διοχέτευσαν το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικά του εποπτικού συμβουλίου, εμπιστευτικές αναφορές, αρχεία συμμόρφωσης και συνομιλίες υπαλλήλων, ανοίγοντας τον «ασκό του Αιόλου» για την ηγεσία της τράπεζας.

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How was it possible for Deutsche Bank to become so dysfunctional? Our journalists have combed through millions of documents and found hidden losses, secret payments to a Qatari royal and how the lender accidentally leaked Donald Trump’s tax records https://t.co/GTwCCIB9mo https://t.co/hDesX4sRS0 — Financial Times (@FT) November 17, 2026

Στο κάδρο ο CEO Κρίστιαν Σούινγκ

Τα έγγραφα εκθέτουν ευθέως τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σούινγκ, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα με τη δέσμευση να καθαρίσει την τράπεζα από τα σκάνδαλα του παρελθόντος. Αντιθέτως, σύμφωνα με τη διαρροή, ο ίδιος απαιτούσε εσωτερικά μεγαλύτερη ανοχή ρίσκου, δυσανασχετούσε με τις εισηγήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών και απέκρυπτε προβλήματα από τους μετόχους.

More than 15 million internal files from Deutsche Bank, obtained by two whistleblowers and examined by over 200 journalists worldwide. The records show a bank with extensive compliance machinery that repeatedly struggled to make it work, or chose not to. Deutsche Bank says it is “a different bank today”. For full investigation, visit: https://t.co/ELR6rDwkmK… Art and illustration by Mohsin Alam/Dawn and Studio Yadi Διαφήμιση Διαφήμιση November 17, 2026

Ενδεικτικό είναι εσωτερικό e-mail του 2017, στο οποίο ο Σούινγκ διαμαρτυρόταν για τους αυστηρούς ελέγχους επαλήθευσης πελατών (KYC), γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το τμήμα KYC σπάει τον λαιμό των εσόδων μας». Η έρευνα καταγράφει μια σειρά από εξαιρετικά επιβαρυντικές υποθέσεις:

Στην περίπτωση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, η τράπεζα είχε εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να αντιδράσει. Παράλληλα, ενώ αρχικά κολάκευε τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον εντάξει στο πελατολόγιό της, το 2017 έστειλε εκ παραδρομής τις φορολογικές του δηλώσεις σε λάθος παραλήπτη, χωρίς ποτέ να τον ενημερώσει.

Αποκαλύπτεται ότι η τράπεζα βοήθησε τους κληρονόμους της οικογένειας Aldi να φοροδιαφύγουν, ενώ το 2020 υπάλληλος εντόπισε δίκτυο ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τα συστήματα της τράπεζας καθυστέρησαν τρία χρόνια να συνδέσουν. Επιπλέον, διεκπεραίωσε χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στην Κολομβία χωρίς να τις δηλώσει στις γερμανικές αρχές.

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Ein beispielloses Datenleck erlaubt tiefe Einblicke ins Innere der wichtigsten Bank des Landes. Deutsche Politiker und russische Oligarchen, Donald Trump und Jeffrey Epstein – sie alle tauchen darin auf. Und damit auch ihre teils schmutzigen Finanzgeheimnisse. Link in X-Bio. https://t.co/dR0I6IGLTg — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 17, 2026

Ρώσοι ολιγάρχες και όπλα

Παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις, η Deutsche Bank διατήρησε επί χρόνια ως πελάτες καταδικασμένους εγκληματίες, απατεώνες και Ρώσους ολιγάρχες. Μάλιστα, σύμφωνα με το ZDF, Ρώσοι πελάτες χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως «πίσω πόρτα» για να εξασφαλίζουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχεία δείχνουν επίσης διευκόλυνση συμφωνιών όπλων προς «προβληματικές» χώρες, καθώς και διαχείριση λογαριασμών δωρεών του ακροδεξιού κόμματος AfD, την ώρα που η διοίκηση το κατέκρινε δημοσίως.

Η απάντηση της τράπεζας



Από την πλευρά της, η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά αφορούν το παρελθόν, φτάνοντας έως και δύο δεκαετίες πίσω και τονίζει ότι έχει συνεργαστεί με τις αρχές. «Είμαστε μια διαφορετική τράπεζα σήμερα. Έχουμε επενδύσει στον εσωτερικό έλεγχο, έχουμε ενισχύσει τη διαχείριση κινδύνου και έχουμε αλλάξει ριζικά την εταιρική μας κουλτούρα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της, επικαλούμενη μεταρρυθμίσεις ύψους 7 δισ. ευρώ την περίοδο 2019-2025, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει επιμέρους σχέσεις με πελάτες.

Deutsche Bank responded to a series of media reports from a consortium of international journalists that were based on leaked documents, saying the incidents reported ‘date back many years’ and that the bank had improved its controls https://t.co/QzbeVor2Yy — Reuters (@Reuters) November 17, 2026