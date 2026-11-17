Η Μαρία Ντολόρες στρέφει τα πυρά της κατά του ομοσπονδιακού τεχνικού Ζόρζε Ζεσούς και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για τη διαχείριση της αποχώρησης του γιου της

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Μαρία Ντολόρες, μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, τη βαριά ήττα της Πορτογαλίας με 4-1 από τη Δανία στο Nations League. Η ίδια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο γιος της από την εθνική ομάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά της για τη διαχείριση της αποχώρησής του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η Πορτογαλία γνώρισε την πρώτη της ήττα στη μετά Ρονάλντο εποχή, με αρκετούς να συνδέουν το αποτέλεσμα με την απουσία του αρχηγού της. Η Μαρία Ντολόρες πήρε θέση για όσα συνέβησαν, στρέφοντας τα πυρά της τόσο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς, όσο και προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

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«Δεν σεβάστηκαν τον Κριστιάνο στην εθνική ομάδα»

Η μητέρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ δεν περιορίστηκε σε μια απλή κριτική για την εμφάνιση της εθνικής. Αντίθετα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ήττα από τη Δανία, θεωρώντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέπεια της αντιμετώπισης που είχε ο γιος της.

«Χάρηκα πολύ για την ήττα της Πορτογαλίας από τη Δανία, την άξιζαν. Δεν σεβάστηκαν τον Κριστιάνο στην εθνική ομάδα. Ούτε καν οι συμπαίκτες του. Αντιθέτως, στη Σπόρτινγκ θα τιμηθεί όπως του αρμόζει, γιατί εκεί αναγνωρίζεται η αξία του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ντολόρες.

Με αυτή τη δήλωση, η μητέρα του Ρονάλντο έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους θεωρεί ότι δεν αναγνώρισαν την προσφορά του στην εθνική Πορτογαλίας, ενώ έστρεψε το ενδιαφέρον και στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπου, όπως υποστήριξε, ο γιος της θα τύχει της αναγνώρισης που του αξίζει.