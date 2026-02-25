Η Deutsche Bank διατήρησε πολυετή συνεργασία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις για ύποπτες συναλλαγές, σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2013 και συνεχίστηκε για έξι χρόνια, έως τη σύλληψη του Επστάιν το καλοκαίρι του 2019.

Όπως προκύπτει από εσωτερικά emails, ο Έπσταϊν δεν βρήκε απλώς νέα τραπεζική στέγη στη Deutsche Bank μετά τη διακοπή της συνεργασίας του με την JPMorgan Chase. Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα εμφανίζεται να του «στρώνει κόκκινο χαλί», εγκρίνοντας νέους λογαριασμούς και συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις των υπηρεσιών ελέγχου για ύποπτες κινήσεις.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα θεωρούσε τον Έπσταϊν όχι μόνο πελάτη, αλλά και δίαυλο πρόσβασης σε πολύ πλούσιους επιχειρηματίες. Σε σημείωμα του 2014 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι επρόκειτο για «μία πολύ καλή ευκαιρία, ελπίζουμε σε σχέση πρώτης κατηγορίας».

Προειδοποιήσεις για ύποπτες πληρωμές

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραψαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Τον Μάρτιο του 2017 εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η τράπεζα επέτρεψε στον Έπσταϊν να στέλνει χρήματα στο εξωτερικό για την κάλυψη εξόδων νεαρών γυναικών. Συνολικά, διακινήθηκαν περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές για «μοντέλα στο εξωτερικό» κατά την εξαετή διαχείριση των οικονομικών του.

Η σύλληψη και το κλείσιμο των λογαριασμών

Ο Έπσταϊν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019 και κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Την επόμενη ημέρα, εσωτερικό email με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί άμεσα» κατέγραφε δεκάδες λογαριασμούς του, με συνολικό υπόλοιπο 33,77 δολάρια.

Αναγνώριση λαθών και πρόστιμα

Η Deutsche Bank έχει ήδη καταβάλει 225 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που σχετίζονται με τον Έπσταϊν . Σε δήλωσή της, η τράπεζα αναγνώρισε το λάθος της να τον αποδεχθεί ως πελάτη, επισημαίνοντας και τις «αδυναμίες» στις εσωτερικές διαδικασίες της.