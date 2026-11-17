Ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου είναι εσφαλμένη, επικαλούμενος δικονομικούς λόγους

Στον Άρειο Πάγο έφτασε για δεύτερη φορά η υπόθεση του ομαδικού βιασμού και της δολοφονίας της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, τον Νοέμβριο του 2018.

Όπως είναι γνωστό για την υπόθεση αυτή με απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας έχουν κριθεί ένοχοι χωρίς κανένα ελαφρυντικό και οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί για τις πράξεις τους σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 15 ετών.

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Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου με βάση την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης.

Αυτή τη φορά ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου είναι εσφαλμένη.

Στη διάρκεια της συζήτησης επικαλέστηκε δικονομικούς λόγους αλλά και ότι υπήρξε αντιστροφή των πειστηρίων στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, ενώ κατά την υπεράσπιση υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα.

Από την πλευρά της οικογένειας της αδικοχαμένης φοιτήτριας, ο δικηγόρος τους υποστήριξε ότι οι διαδικασίες τόσο στον πρώτο, όσο και στον δεύτερο βαθμό διεξήχθησαν σύμφωνα με τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

Το δικαστήριο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.