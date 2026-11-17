Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 5 με 9 βαθμούς, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 27 βαθμούς

Με θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο και να φτάνει την Πέμπτη και την Παρασκευή στις υψηλότερες τιμές της εβδομάδας, αγγίζοντας τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, τοπικές βροχές θα σημειώνονται κυρίως στα δυτικά, ενώ φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, με τις μέγιστες τιμές να περιορίζονται στους 20 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς. Την Κυριακή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση, με την ψύχρα να γίνεται πιο αισθητή, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

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Ο καιρός την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά τμήματα της χώρας, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στη δυτική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ενώ υπάρχει πιθανότητα για σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική και νότια Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 18 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 22 με 24 βαθμούς. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά ενδέχεται να αγγίξει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως νότιοι, 2 με 4 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα και κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια.

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Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 4 με 8 βαθμούς. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 24 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, αναμένονται στα δυτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους.

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Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά περίπου 5 με 9 βαθμούς. Στα δυτικά θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 25 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.