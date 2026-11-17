Το πρόγραμμα λέγεται «Γιορτές για Όλους» και θα περιλαμβάνει 25 κατηγορίες προϊόντων και πάνω από 300 κωδικούς. Θα ισχύει από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Βασίλη Σπανάκη, θα περιλαμβάνει 25 κατηγορίες προϊόντων και πάνω από 300 κωδικούς, με εκπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα φτάνουν το 25%.

Πρόκειται για προϊόντα που συνήθως αυξάνονται σε ζήτηση τις γιορτές, όπως λάδι, ζυμαρικά, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες, αναψυκτικά, σάλτσες, καφές, αυγά, γάλα, ξηρούς καρπούς και τυριά. Ο στόχος, όπως εξήγησε ο κ. Σπανάκης, είναι να βοηθηθούν οι καταναλωτές ενόψει του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

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Για το κρέας και τα γλυκά η έκπτωση δεν θα είναι της τάξης του 25%. Θα υπάρχει όμως μείωση τιμής, ενώ ο υφυπουργός δεν προέβη σε συγκεκριμένο ποσοστό. Στη συνέντευξή του ανέφερε ότι η πλειονότητα των προϊόντων του προγράμματος θα έχει έκπτωση κοντά στο 25%.

«Δεν ζητάμε από τις εταιρείες να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους. Ζητάμε για δύο εβδομάδες να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε οι καταναλωτές να έχουν καλύτερες τιμές», δήλωσε ο κ. Σπανάκης.

Σύνδεση με το «καλάθι» της Εθνικής Πρωτοβουλίας

Το «Γιορτές για Όλους» έρχεται να προστεθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία ήδη περιλαμβάνει 1.140 κωδικούς με μέση έκπτωση περίπου 7,2%. Με το νέο εορταστικό πρόγραμμα, ο αριθμός των προϊόντων με μειωμένες τιμές αναμένεται να αυξηθεί κατά πάνω από 300.

Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για «ταβάνι» στις τιμές, αλλά για προσπάθεια πραγματικής μείωσής τους. Παράλληλα, έκανε ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις εταιρείες να συμμετάσχουν, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν και περαιτέρω ανακοινώσεις.

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Εντατικοποίηση ελέγχων και διαμόρφωση τιμών

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στους ελέγχους στην αγορά, λέγοντας ότι το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 33.000 έλεγχοι και εξεταστεί 25.250 καταγγελίες. Σύμφωνα με όσα είπε, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα 13 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία έχει εισπραχθεί το 98%.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο δρόμος για τη μείωση της ακρίβειας είναι δύσκολος. «Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες. Όμως δεν θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» όπως δείχνει ο σχεδιασμός θα διαρκέσει μόνο δύο εβδομάδες, στο τέλος του Δεκεμβρίου, και θα αφορά ειδικά τα προϊόντα του εορταστικού τραπεζιού. Το αν οι μειώσεις θα γίνουν πιο μόνιμες παραμένει ανοιχτό ζήτημα, καθώς ο ίδιος ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο.