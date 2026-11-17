Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία δώδεκα νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων ευρώ

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο παιδικός σταθμός στον Άγιο Γεώργιο Τροιζηνίας, μετά την υπογραφή της σύμβασης στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, από τον Δήμαρχο Τροιζηνίας – Μεθάνων, Τάσο Μούγιο, και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του προγράμματος «Αττική» 2021–2027.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την ανακατασκευή υφιστάμενου κτίσματος και την ανέγερση νέου, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο 258 τ.μ. Επιπλέον, προβλέπεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή παιδικής χαράς. Η νέα δομή θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 40 νηπίων, παρέχοντας παράλληλα σίτιση.

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Στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό για τη δημιουργία 12 νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε ισάριθμους δήμους της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ. Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης, δηλώνοντας: «Με τη σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα, προχωράμε στην κατασκευή του πρώτου ιδιόκτητου παιδικού σταθμού του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Για το έργο αυτό διαθέτουμε 540.000 ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής».

Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε πως ο σταθμός προσφέρει ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς, τονίζοντας: «Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της Αττικής, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Γιατί, όπως έχω συχνά δηλώσει, οι ευρωπαϊκοί πόροι πιάνουν τόπο, μόνο όταν μεταφράζονται σε καλύτερους όρους καθημερινότητας των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Τάσος Μούγιος χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, επισημαίνοντας ότι το έργο αποτελούσε άμεση προτεραιότητα. «Με την υλοποίησή του ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και σύντομα ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων θα αποκτήσει τον πρώτο του ιδιόκτητο Παιδικό Σταθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην υπογραφή παρέστησαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου και ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΠ «Αττική 2021 – 2027», Δημήτρης Δρόσης.