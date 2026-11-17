Το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 126,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2028, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν

Η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να είναι, ήδη από το 2026, η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, παρουσιάζοντας τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Β. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, χάρη στη διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων. «Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος, επομένως είναι σημαντικό να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει καταγράψει πολύ ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και τα επόμενα.

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Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο επίτροπος τις χαρακτήρισε «θετικές», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,8% το 2026 και κατά 1,5% τόσο το 2027 όσο και το 2028. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων ύψους 0,9% του ΑΕΠ το 2026, 0,7% το 2027 και 0,2% το 2028.

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Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028, από 140,8% τον Ιούνιο του 2026.

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις από την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθεί η δυναμική των δημόσιων επενδύσεων, ο Β. Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι η Κομισιόν αναμένει μεγαλύτερη συμβολή των πόρων της πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, τόσο το 2026 όσο και τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, εξήγησε ότι ορισμένα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα στην οικονομία μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, συμβάλλοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων από τη σταδιακή ολοκλήρωση του μηχανισμού.

Ο επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, που θα τεθεί σε ισχύ από το 2028, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία εθνικών χρηματοδοτικών κονδυλίων, στη βάση εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης.