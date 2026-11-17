Ο Έλληνας τεχνικός εστιάζει πλέον στην αυριανή αναμέτρηση με τη Λε Μαν, επισημαίνοντας πως η ομάδα του πρέπει να διατηρήσει την πνευματική σταθερότητα και συγκέντρωση

Η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού παραμένει ακόμα… talk of the town, αλλά όχι για τον Βασίλη Σπανούλη.

Στο… βιβλίο του Έλληνα τεχνικού, η σελίδα έχει γυρίσει και ήδη κοιτάει την αυριανή αναμέτρηση με τη Λε Μαν, για την οποία μίλησε στο πλαίσιο της σημερινής media day.

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Για τους 101 πόντους στο ανοικτό γήπεδο κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: «Για μένα τελείωσαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Παίξαμε καλά. Αρκετά πράγματα έγιναν καλά, άλλα όχι. Το μόνο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι η Λε Μαν. Είναι σε πολύ καλό μομέντουμ και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για την πνευματική διαχείριση της ομάδας μετά από μία μεγάλη νίκη: «Τελείωσε…Πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η ζωή μας. Να προχωράμε και να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι».

Για τη Λε Μαν και τον τρόπο αντιμετώπισης: «Έχουν περάσει δύο μήνες από το πρώτο παιχνίδι μας. Εχουν ένα πολύ διαφορετικό στυλ που αγωνίζονται. Αθλητική ομάδα, χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Έχουν ένα ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού. Πάνε στο επιθετικό ριμπάουντ και σουτάρουν πολλά τρίποντα. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να στηριχτούμε στις αρχές μας».

Για τους τομείς στους οποίου περιμένει βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια: «Να έχουμε αυτοματισμούς και σταθερότητα. Πολλές φορές ζητάμε να βελτιώνουμε πράγματα, αλλά είναι εξίσου σημαντική και η πνευματική σταθερότητα. Να είσαι προσγειωμένος μετά από μεγάλες νίκες και να συνεχίζεις. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να έχεις και αυτοπεποίθηση. Να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε επειδή είναι ακόμα πολύ νωρίς».