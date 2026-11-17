Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει τις αποσπασματικές προσεγγίσεις και να υιοθετήσει επιτέλους μια ενιαία πολιτική ασφάλειας «360 μοιρών», που θα αντιμετωπίζει συνολικά όλες τις απειλές στην ευρύτερη περιοχή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων – Άμυνας της Ε.Ε., ο κ. Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του, συνδέοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης με την έμπρακτη ανάληψη ευθυνών, ιδίως στην κρίσιμη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Ανάγκη για συνολική αντιμετώπιση των απειλών

Αναφερόμενος στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης, η οποία περιλαμβάνει τις σχέσεις Ε.Ε. – Κίνας, τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο μετά τη ρωσική εισβολή και τη διατλαντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να εστιάζει επιλεκτικά σε μεμονωμένες κρίσεις.

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«Θα έχω την ευκαιρία να πω ξεκάθαρα στους συναδέλφους ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια πολιτική 360 μοιρών. Να αντιμετωπίσει δηλαδή συνολικά τις προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και να πάψει να έχει την αντίληψη ότι την απασχολεί μόνο μία ή δύο εστίες προβλημάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Δένδιας τόνισε πως η δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης των απειλών αποτελεί προϋπόθεση για να σταθεί όρθιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η πάγια γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στην οποία η Αθήνα συνεισφέρει έμπρακτα με τη συμμετοχή της σε όλες τις ευρωπαϊκές προσπάθειες.

Αιχμές για την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» και τις υποσχέσεις στήριξης από άλλα κράτη-μέλη. Ο κ. Δένδιας δεν μάσησε τα λόγια του, καταδεικνύοντας την ανισοβαρή κατανομή των βαρών εντός της Ένωσης.

«Το πρόβλημα με την επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΕΣ” είναι το εξής: Είναι πάντα η Ελλάδα, είναι πάντα η Ιταλία και είναι πάντα η Γαλλία. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τις περισσότερες φορές δεν συμμετέχουν», ανέφερε με νόημα. Καταλήγοντας, έθεσε τους εταίρους προ των ευθυνών τους: «Αν θέλουμε να έχουμε μια αξιόπιστη παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Διακηρύσσουμε ότι είμαστε μια υπερδύναμη. Θα έπρεπε, λοιπόν, να ενεργούμε ως τέτοια».

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