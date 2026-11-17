Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, με αναφορά στη νέα γενιά και στη διεκδίκηση μιας ζωής με αξιοπρέπεια.

Στη διαχρονική σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στη σύνδεσή της με τους σημερινούς κοινωνικούς αγώνες αναφέρεται ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου.

«Η γενιά του ’73 έδωσε αγώνα για ελευθερία. Σήμερα μαζί με τη νέα γενιά παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι το Πολυτεχνείο παραμένει ένας διαρκής αγώνας.

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