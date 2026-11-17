Σε εξέλιξη η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας - Τραυματίστηκε μία ειδική φρουρός - Επτά προσαγωγές μέχρι στιγμής

Στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας βρίσκεται η 53η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να φτάνουν στην κορύφωσή τους μέσω της καθιερωμένης μαζικής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ το κέντρο της Αθήνας αναμένεται να παραμείνει κλειστό για την κίνηση των οχημάτων.

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Οι πύλες του ιστορικού χώρου άνοιξαν λίγο μετά τις 9:00 π.μ., επιτρέποντας στο πλήθος να προσεγγίσει το μνημείο, και έκλεισαν λίγο μετά τη 1:00 μ.μ.

Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο προαύλιος χώρος του Πολυτεχνείου παρέμεινε προσβάσιμος μέχρι την προγραμματισμένη έναρξη της πορείας. Μετά την αποχώρηση όσων βρίσκονταν στο εσωτερικό του ιστορικού συγκροτήματος, οι πύλες έκλεισαν, όπως προβλεπόταν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ομάδα αντιεξουσιαστών άνοιξε εκ νέου τις πύλες και εισήλθε στον χώρο του Ιδρύματος.

Τελικά, λίγο μετά τις 2:30 μ.μ., οι πύλες έκλεισαν ξανά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη.

Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης και της πορείας έχουν τεθεί σε ισχύ αφ’ ενός κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αφ’ ετέρου τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Προσέλευση πολιτών και τιμητικές καταθέσεις

Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας, οικογένειες, μαθητές και φοιτητές συνέρευσαν στον χώρο, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των αγωνιστών του Νοεμβρίου του 1973.

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Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρίσκονταν μικρά παιδιά που αφήνουν τις ζωγραφιές τους, καθώς και μέλη του φοιτητικού κινήματος που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ίδρυμα.

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(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατέθεσε στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής. Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας. Γιατί πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη αναγέννησης για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας. Και αυτή η αλήθεια του Πολυτεχνείου σήμερα μας εμπνέει για να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και με την απαιτούμενη ενότητα».

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