Το ολλανδικό τηλεοπτικό συνεργείο φυγάδευσε το ιστορικό φιλμ της εισβολής του τανκ με διπλωματικό αυτοκίνητο, προσφέροντας στα διεθνή δίκτυα την αδιάψευστη απόδειξη

Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον Νοέμβριο του 1973, όταν η εξέγερση των φοιτητών και των εργαζομένων στο Πολυτεχνείο μετατράπηκε σε κορυφαίο διεθνές γεγονός. Παρά τα εκατομμύρια που δαπανούσε το καθεστώς των Συνταγματαρχών για να «αγοράσει» θετική δημοσιότητα στο εξωτερικό, οι ανταποκρίσεις των μεγάλων ξένων εφημερίδων και το ιστορικό ντοκουμέντο της εισβολής του τανκ γκρέμισαν οριστικά το αφήγημα περί «φιλελευθεροποίησης» της δικτατορίας.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 1973, η στρατιωτική κυβέρνηση της Αθήνας προσπαθούσε συστηματικά να πείσει τη Δύση ότι βρισκόταν σε τροχιά ομαλοποίησης. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε αργότερα από έρευνες του αμερικανικού Κογκρέσου και αποκαλύψεις του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, η χούντα είχε στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό δημοσίων σχέσεων: προσέλαβε βρετανικές εταιρείες επικοινωνίας και χρηματοδότησε ξένους δημοσιογράφους και πολιτικούς για να φιλοτεχνούν ένα ήπιο, «δημοκρατικό» προφίλ.

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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, ωστόσο, τίναξε στον αέρα αυτόν τον σχεδιασμό. Όταν το καθεστώς επιχείρησε να παρουσιάσει τα γεγονότα ως «υποκινούμενη συνωμοσία αναρχικών» και να οργανώσει μια ελεγχόμενη ξενάγηση ξένων δημοσιογράφων στον χώρο στις 20 Νοεμβρίου, η προσπάθεια έπεσε στο κενό, με τη γαλλική Le Monde να περιγράφει την επίσκεψη ως «κακοστημένη και σκηνοθετημένη παράσταση».

Η εικόνα που «νίκησε» τη λογοκρισία

Ενώ ο ελληνικός Τύπος βρισκόταν υπό ασφυκτική λογοκρισία, οι ξένοι ανταποκριτές μετέφεραν στον κόσμο την ωμή πραγματικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ολλανδικό τηλεοπτικό συνεργείο του Άλμπερτ Κέραντ, το οποίο κατέγραψε από δωμάτιο του ξενοδοχείου «Ακροπόλ» τα 35 δευτερόλεπτα της εισβολής του άρματος μάχης στην κεντρική πύλη. Το πολύτιμο φιλμ φυγαδεύτηκε με διπλωματικό αυτοκίνητο της ολλανδικής πρεσβείας, δίνοντας στα διεθνή δίκτυα την αδιάψευστη απόδειξη της στρατιωτικής βίας.

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#accaddeoggi – #17Novembre 1973: lo sgombero del Politecnico occupato ad Atene https://t.co/XzqbASbEga — Oss Repressione (@OssRepressione) November 17, 2026

Πώς κάλυψε ο παγκόσμιος Τύπος τις μέρες του Νοέμβρη

Μέσα από τα δημοσιεύματα των κορυφαίων διεθνών εφημερίδων της εποχής, που βασίζονται σε ιστορική έρευνα του Σπύρου Αλεξίου, αποτυπώνεται το κλίμα σοκ που επικράτησε σε Ευρώπη και Αμερική.

Στις ΗΠΑ οι New York Times ανέδειξαν την παλλαϊκή διάσταση της εξέγερσης, σημειώνοντας με στοιχεία ότι περισσότεροι από τους μισούς συλληφθέντες ήταν εργαζόμενοι και οικοδόμοι, γεγονός που διέψευδε τους ισχυρισμούς περί «μεμονωμένων φοιτητικών ταραχών». Το περιοδικό TIME υπογράμμισε την κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στις υποσχέσεις του Παπαδόπουλου και τα τανκς στους δρόμους.

Στη Βρετανία o Guardian περιέγραψε την ατμόσφαιρα φόβου και τις συλλήψεις, αμφισβητώντας ευθέως τους επίσημους κυβερνητικούς απολογισμούς, ενώ οι Times του Λονδίνου εστίασαν στη χρήση αρμάτων μάχης για τη συντριβή της εξέγερσης.

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Η Le Figaro στη Γαλλία μετέφερε τις πρώτες δραματικές πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς εν μέσω στρατιωτικού μπλακ άουτ.

Η Ιταλική Corriere Della Sera περιέγραψε «πραγματική μάχη» γύρω από το ίδρυμα. Η L’Unità κατέγραψε τα συνθήματα που συνέδεαν την Ελλάδα με τη Χιλή και την Ισπανία.

Στη Δυτική Γερμανία η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung συνόψισε τη διεθνή αίσθηση με έναν χαρακτηριστικό τίτλο σχολίου: «Τα πέπλα της Ελλάδας πέφτουν», επισημαίνοντας ότι το καθεστώς δεν μπορούσε πλέον να κρύψει το αυταρχικό του πρόσωπο.

Πηγή: Άρθρο του ιστορικού Σπύρου Αλεξίου στο Dnews