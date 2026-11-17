Ο μέσος της Εθνικής Ελβετίας έγινε μόλις ο όγδοος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας που φτάνει αυτόν τον αριθμό διεθνών εμφανίσεων με το εθνόσημο

Ένα ξεχωριστό ορόσημο στην καριέρα του πέτυχε ο Ρέμο Φρόιλερ, καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την Εθνική Ελβετίας. Ο μέσος του Ολυμπιακού ήταν αρχηγός στη νίκη με 4-0 επί της Σκωτίας για το Nations League, γράφοντας το όνομά του ανάμεσα στους μόλις οκτώ ποδοσφαιριστές στην ιστορία της χώρας που έχουν φτάσει σε αυτόν τον αριθμό διεθνών εμφανίσεων.

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Ο 34χρονος αγωνίστηκε για 64 λεπτά και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, με 36 επιτυχημένες πάσες σε 37 προσπάθειες (97%), μία επιτυχημένη σέντρα και δύο πάσες-κλειδιά, από τις οποίες προέκυψαν ισάριθμες μεγάλες ευκαιρίες. Ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο ήταν το γεγονός ότι γιόρτασε το επίτευγμα έχοντας στο γήπεδο την οικογένειά του.

Η Ελβετία ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της στον πρώτο όμιλο της League B, με πέντε νίκες και μία ισοπαλία απέναντι σε Σλοβενία, Σκωτία και Βόρεια Μακεδονία, εξασφαλίζοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Οι δηλώσεις του Ρέμο Φρόιλερ

«Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι με εννέα νέους παίκτες. Τα παιδιά έδωσαν πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό, ήταν πολύ ευχάριστο μέσα στο γήπεδο. Πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια νίκη που επιτεύχθηκε με απόλυτη κυριαρχία. Γι’ αυτό και το απόλαυσα πραγματικά.

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Είναι πάντα δύσκολο όταν υπάρχουν τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Αλλά μετά από 10 ή 15 λεπτά, μπήκαμε εξαιρετικά στο παιχνίδι».

Η σύζυγός του, Κριστίνα: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς»

Η σύζυγος του μέσου του Ολυμπιακού, Κριστίνα Φρόιλερ, μίλησε πριν από την αναμέτρηση, εκφράζοντας τη χαρά της για το σημαντικό επίτευγμα του συζύγου της, αλλά και τη συγκίνησή της για την παρουσία της οικογένειας στο γήπεδο.

«Έχω λίγο άγχος, αλλά χαίρομαι που το κάνω για το 100ό παιχνίδι του Ρέμο. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Ο γιος μας είναι επίσης εδώ σήμερα, είναι, φυσικά, ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ρέμο. Όλη μου η οικογένεια, καθώς και η οικογένεια του Ρέμο, βρίσκονται εδώ».

Ερωτηθείσα για την ηρεμία που χαρακτηρίζει τον Φρόιλερ στον αγωνιστικό χώρο και για το αν διατηρεί την ίδια ψυχραιμία και στην καθημερινότητά τους, η Κριστίνα απάντησε:

«Πολύ, πολύ σπάνια. Είναι ο ίδιος άνθρωπος στο σπίτι, όπως ακριβώς και στο γήπεδο. Εκείνος έχει τον πρώτο λόγο, και αυτό που επίσης με εντυπωσιάζει είναι ότι παραμένει πειθαρχημένος και ήρεμος, ακόμα και όταν πρόκειται για τα παιδιά.

Αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως έρχονται, ακριβώς όπως στο ποδόσφαιρο. Έχει καταφέρει να διαχειριστεί άψογα την καθημερινότητα με τρία παιδιά. Του βγάζω το καπέλο».