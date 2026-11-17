Η έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντόπισε εννέα ουσίες στο αίμα του τραγουδιστή, με την προποφόλη να θεωρείται η πιθανότερη αιτία θανάτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση του Τμήματος Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη κατέδειξε την παρουσία εννέα συνολικά ουσιών στο αίμα του, με την προποφόλη να θεωρείται κατά πάσα πιθανότητα η αιτία θανάτου.

Η πορεία της έρευνας

Το πόρισμα, το οποίο εκτείνεται σε τουλάχιστον τριάντα σελίδες, αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στις ανακριτικές αρχές, δύο και πλέον μήνες μετά το συμβάν. Παρά το γεγονός ότι οι τοξικολογικές αναλύσεις αποτελούν σύνθετες διαδικασίες, δόθηκε προτεραιότητα λόγω της δημοσιότητας της υπόθεσης. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με αναμενόμενες προσθήκες στη δικογραφία, ενώ εκκρεμούν οι τοποθετήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

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Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπενθύμισε πως η προποφόλη βρισκόταν εξαρχής στο επίκεντρο των ερευνών. Όπως διευκρίνισε, «όταν δεν χορηγείται με σωστή δοσολογία και ρυθμό, και χωρίς στάθμιση από ειδικό επιστήμονα, μπορεί να προκαλέσει άπνοια, δηλαδή διακοπή της αναπνοής, και ανακοπή της καρδιάς». Συμπλήρωσε ότι ορισμένες από τις υπόλοιπες ουσίες ενδέχεται να επαύξησαν τη δράση της προποφόλης, ενώ κρίσιμος θα είναι ο ρόλος των ιατρικών χειρισμών κατά το επεισόδιο της άπνοιας.

Οι ιατρικές προεκτάσεις

Ο κ. Γαλεντέρης υπογράμμισε ότι «η προποφόλη δεν χορηγείται για κανέναν άλλο λόγο πέραν της αναισθησίας», αποκλείοντας περιθώρια για εναλλακτικές αιτιολογήσεις. Εκτίμησε ότι η χρήση της, όπως και η πλασμαφαίρεση ή η υδροθεραπεία εντέρου, επιβάλλεται να διενεργούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Όπως τόνισε, «απαγορεύεται σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, να γίνεται χρήση τέτοιων ουσιών», υπογραμμίζοντας πως η παράβαση των κανόνων στοιχειοθετεί ποινικά αδικήματα.

Για την ολοκλήρωση της εικόνας αναμένονται τα ιστοπαθολογικά ευρήματα. Αν και συνήθως απαιτείται διάστημα άνω του έτους, ο κ. Γαλεντέρης εκτιμά πως λόγω του κακουργηματικού χαρακτήρα των διώξεων η διαδικασία θα επισπευσθεί, με πιθανές «απαντήσεις θα υπάρξουν ίσως μέχρι τον επόμενο μήνα», χωρίς ωστόσο να προδικάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Καταλήγοντας, επεσήμανε την υποχρέωση των ιατρών να ασκούν το λειτούργημά τους εντός των ορίων της ειδίκευσής τους.