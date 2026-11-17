Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λόγω ύποπτου φακέλου που εντοπίστηκε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λόγω ύποπτου φακέλου που εντοπίστηκε με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκκένωση.

Οι αστυνομικοί του υπουργείου έχουν κρίνει έναν φάκελο ύποπτο όποιος έχει αποστολέα από το εξωτερικό με παραλήπτη μόνο τη διεύθυνση Κανελλοπούλου 4 που είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

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Έχει πάει η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικης ακολουθείται κανονικά το πρωτόκολλο για να ελεγχθεί γιατί μάλλον έχει σκόνη μέσα.

Σημειώνεται ότι η εκκένωση έχει πραγματοποιηθεί στο ισογείου του κτιρίου.