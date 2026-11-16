Επιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε η Γερμανία απέναντι στην Ολλανδία, την οποία συνέτριψε με 5-0 στο Βερολίνο, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφεραν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε γκολ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα με την επιθετική τους αποτελεσματικότητα.

Το σκορ άνοιξε στο 41ο λεπτό ο Σέρχαντ, δίνοντας προβάδισμα στη Γερμανία λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Βιρτς έκανε το 2-0 στο 60′, ο Σλότερμπεκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 65′, ενώ ο Βιρτς με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 71′ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη.

Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Γκρούντα στο 77ο λεπτό, ολοκληρώνοντας μια βραδιά απόλυτης κυριαρχίας για τη Γερμανία.

Η συγκεκριμένη νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία και για τη μάχη της κορυφής στον όμιλο, καθώς η γερμανική ομάδα εξασφάλισε την πρώτη θέση, αφήνοντας την Ολλανδία στη δεύτερη.

Ελβετία – Σκωτία 4-0

Με τέσσερα γκολ και χωρίς να δεχθεί απάντηση ολοκλήρωσε η Ελβετία την αναμέτρηση με τη Σκωτία, επικρατώντας με 4-0 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου της.

Το σκορ άνοιξε στο 22ο λεπτό, όταν ο Φέργκιουσον έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι πέτυχαν δύο ακόμη τέρματα, με τον Μποτέλι στο 47′ και τον Σάντσες στο 51′, ενώ ο Αμντούνι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 89′.

Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία 0-3

Η Σλοβενία πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Βόρειας Μακεδονίας, παίρνοντας τη νίκη με 3-0.

Ο Στουρμ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 29ο λεπτό, με τον Ζεκ να διευρύνει τη διαφορά στο 66′.

Ο Στουρμ επέστρεψε στο προσκήνιο στις καθυστερήσεις και, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 90+1′, διαμόρφωσε το τελικό σκορ, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική βραδιά για την ομάδα του.

Ισλανδία – Λουξεμβούργο 3-0

Η Ισλανδία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στο Λουξεμβούργο, επικρατώντας με 3-0 και κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στον όμιλο.

Ο Βίλουμσον άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό, ενώ ο Γκούντγιονσεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα στο 37′.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 50′, όταν ο Έλερτσον βρήκε δίχτυα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων.

Εσθονία – Βουλγαρία 2-1

Σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στη Βουλγαρία πανηγύρισε η Εσθονία, η οποία κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με θετικό αποτέλεσμα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 8ο λεπτό με τον Κρίσταλ, όμως η Βουλγαρία απάντησε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κοβάτσεφ να ισοφαρίζει στο 45+1′.

Η Εσθονία δεν πτοήθηκε και βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 60′, με τον Παλούμετς να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Καζακστάν – Σλοβακία 2-2

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Καζακστάν και τη Σλοβακία, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό μετά το τελικό 2-2.

Ο Τσέσνοκοφ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στο 29ο λεπτό, όμως ο Μποζένικ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 56′.

Το Καζακστάν πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Βορογκόφσκι στο 66′, αλλά η Σλοβακία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 90+5′, με τον Κάπραλικ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Νήσοι Φερόε – Μολδαβία 1-0

Την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισαν οι Νήσοι Φερόε, οι οποίες επικράτησαν με 1-0 της Μολδαβίας.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Σάμουελσεν στο 24ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η Μολδαβία προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και οι Νήσοι Φερόε κράτησαν μέχρι το τέλος το πολύτιμο αποτέλεσμα.

Λιθουανία – Λιχτενστάιν 2-1

Η Λιθουανία πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στο Λιχτενστάιν, σε ένα παιχνίδι όπου κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά χρειάστηκε να διαχειριστεί την αντίδραση των φιλοξενούμενων.

Ο Γιάνκαουσκας άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, ενώ ο Ρούζγκις ευστόχησε σε πέναλτι στο 50′ και έδωσε σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Το Λιχτενστάιν μείωσε δέκα λεπτά αργότερα, με τον Άρον Ζέλε να σκοράρει στο 60′, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

Γιβραλτάρ – Μάλτα 1-1

Ισόπαλο με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στο Γιβραλτάρ και τη Μάλτα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 19ο λεπτό, με τον Κερτ Σο να βρίσκει δίχτυα και να δίνει στη Μάλτα το πάνω χέρι.

Το Γιβραλτάρ, ωστόσο, δεν παράτησε την προσπάθεια και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 81′, με τον Ρίτσαρντς να διαμορφώνει το τελικό 1-1.