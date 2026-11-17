Ο πρώην συνοριοφύλακας συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση, ενώ ο ενεχυροδανειστής και ο αδελφός του, που είναι αστυνομικός, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τον αστυνομικό έλεγχο

Τα ξημερώματα της Τρίτης σημειώθηκε ένταση σε strip club στο Χαϊδάρι, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από τη Δίωξη Εκβιαστών του ελληνικού FBI.

Ακολούθησε έντονο επεισόδιο με τους αστυνομικούς, με τον Τάσο Ποτσέπη να ήταν εκείνος που φέρεται ότι τους προκάλεσε και τους απείλησε λεκτικά. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όμως συνελήφθη μόνο ο Τάσος Ποτσέπης για βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ποτσέπης φέρεται να εξαπέλυσε χυδαίες ύβρεις προς τους αστυνομικούς της ομάδας Εκβιαστών. Όταν εκείνοι του ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά του, φέρεται να τους προκάλεσε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βγάλτε με έξω, αν μπορείτε!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάσος Ποτσέπης δεν ανήκει πλέον στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς η θητεία του ως Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε, με την αποχώρησή του να έχει επίσημα ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου 2025.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως όλα αυτά συνέβησαν ανήμερα των γενεθλίων του Τάσου Ποτσέπη. Ο 33χρονος είχε επιλέξει να γιορτάσει τη μέρα διασκεδάζοντας στο συγκεκριμένο strip club στο Χαϊδάρι, ωστόσο η βραδιά εξελίχθηκε με τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί. Από τη διασκέδαση βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες, με τα γενέθλιά του να παίρνουν μια εντελώς απρόσμενη τροπή.