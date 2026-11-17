Ο παρουσιαστής περιέγραψε την αστυνομική εισβολή από την ταράτσα της Νομικής Σχολής, όπου, όπως ανέφερε, είδε συμφοιτητή του να δέχεται βίαια χτυπήματα στο κεφάλι από τα γκλοπ

Μνήμες από τις ημέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όταν οι φοιτητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομική βία και την καταστολή της χούντας, μοιράστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», επέστρεψε στα γεγονότα που έζησε από κοντά, περιγράφοντας την κατάληψη της Νομικής, την αιματηρή επέμβαση της αστυνομίας και τις εικόνες ωμής βίας που, όπως εξομολογήθηκε, παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε αρχικά στις φοιτητικές συνελεύσεις και στις προσπάθειες των φοιτητών να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής.

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«Να φωτίσω μερικές πτυχές με κάποιες ιστορίες και γεγονότα, που νιώθω ότι δεν είναι και τόσο σίγουρα στη συνείδηση του κόσμου. Ποιο ήταν το κλίμα; Εκείνη τη χρονιά προκηρύσσονταν εκλογές από τη μεριά των γενικών συνελεύσεων των φοιτητών», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, σε μία από τις συνελεύσεις οι φοιτητές αντέδρασαν στην προσπάθεια του τότε προεδρείου να προχωρήσει στην ημερήσια διάταξη, αμφισβητώντας τη διαδικασία. «Αρχίσαμε από κάτω να χτυπάμε τα πόδια μας και τα έδρανα. Στα 10 λεπτά του σπάσαμε τα νεύρα, έφυγε και βγάλαμε δικό μας προεδρείο», θυμήθηκε.

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στην κατάληψη της Νομικής Σχολής, περιγράφοντας τη νύχτα που πέρασαν οι φοιτητές στο κτίριο, αλλά και την αστυνομική επέμβαση που ακολούθησε.

«Έγινε κατάληψη της Νομικής. Διανυκτερεύσαμε, κλειδώσαμε τα πάντα, αλλά την επόμενη μέρα μπήκε από την ταράτσα η αστυνομία. Έκοψαν όλη τη Σόλωνος εύκολα. Ήρθε από πάνω η αστυνομία και μας αιματοκύλησε», είπε.

Μάλιστα, περιέγραψε μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα που, όπως ανέφερε, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του: Έναν συμφοιτητή του να δέχεται χτυπήματα με γκλοπ στο κεφάλι.

«Έφτασαν μέχρι εμένα και είδα έναν συμφοιτητή μου να τον βαράνε με τον γκλοπ στο κεφάλι και να γίνεται μπλε αυτόματα. Σκοτώθηκε; Δεν ξέρω. Όσοι από εμάς βγήκαν στη Σόλωνος, έφαγαν το ξύλο της αρκούδας», κατέληξε, μεταφέροντας την εμπειρία του από τις ημέρες της καταστολής.