Σχεδόν το ένα τρίτο των αιτήσεων κατατέθηκε τις τελευταίες τέσσερις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή

Το όνειρο για μια θέση στο Δημόσιο φαίνεται πώς είναι πάντα επίκαιρο. Αυτό δείχνει και το πλήθος των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για την προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Για τις συγκεκριμένες θέσεις, λοιπόν, υποβλήθηκαν συνολικά 39.801 αιτήσεις.

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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας – δηλαδή μέχρι και χθες Δευτέρα 16 Νοεμβρίου – είχε κατατεθεί σχεδόν το ένα τρίτο των αιτήσεων.

Την ίδια στιγμή, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες προκηρύξεις, η ηλικιακή ομάδα που υπέβαλε τις περισσότερες αιτήσεις είναι οι 41 -50 ετών και ακολουθούν οι υποψήφιοι ηλικίας 31 έως 40 ετών.