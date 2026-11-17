Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τις ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα της παρτίδας L07 26 27 λόγω παρουσίας σκουληκιών

Σε άμεση ανάκληση παρτίδας τροφίμου προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών αναφορών από καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ διενήργησε έλεγχο σε ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα, οι οποίες εισάγονται από τη Βουλγαρία και διακινούνται στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία του προϊόντος

Κατά τον εργαστηριακό και φυσικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο προϊόν, διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών. Τα στοιχεία του προϊόντος που επηρεάζεται από την ανάκληση είναι:

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Εμπορική ονομασία: Rice Up Parmesan Rice Cakes

Βάρος: 60g

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 01.07.2027

Αριθμός παρτίδας (Batch): L07 26 27

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η εμπλεκόμενη επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζονται.

Ο ΕΦΕΤ απευθύνει αυστηρή σύσταση στους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.