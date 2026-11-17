Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται αύξηση των εισπράξεων κατά 6,2%

Μείωση 2,6% σημείωσε ο αριθμός των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ αντίθετα καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 5,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 2,3%.

Το 7μηνο, παρατηρείται μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 1,5% στους επισκέπτες, αλλά αύξηση κατά 2,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 10,9% στις εισπράξεις.

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Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 12,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 25,6,% και των εισπράξεων κατά 6,2%.

Το 7μηνο παρατηρείται μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, κατά 2,3% στους επισκέπτες, αλλά αύξηση κατά 4,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 5,6% στις εισπράξεις.