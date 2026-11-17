Ο γκαρντ του Άρη δήλωσε πως αποτελεί προνόμιο η συνεργασία του με τους Νίκο Ζήση και Βασίλη Σπανούλη, εκφράζοντας την ελπίδα η ομάδα να αγωνίζεται του χρόνου στην Ευρωλίγκα

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα στις τελευταίες αναμετρήσεις, έχοντας σημαντική συνεισφορά όχι μόνο στη δημιουργία του παιχνιδιού, αλλά και στο εκτελεστικό κομμάτι του Άρη.

Ο γκαρντ από τα Σκόπια αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του παρουσία όσο και στη συνολική πορεία της ομάδας, ενόψει της αναμέτρησης με τη Λε Μαν, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τους Νίκο Ζήση και Βασίλη Σπανούλη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για την αγωνιστική του παρουσία το τελευταίο διάστημα: «Ο βασικός μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να δουλεύουμε και να εξελισσόμαστε. Είμαστε σε καλό μομέντουμ και θέλουμε ακόμα δύο νίκες για να πάμε με αυτό το μομέντουμ στη διακοπή».

Για τις μεγάλες νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Εχουμε χτιστεί για να κερδίζουμε οποιοδήποτε. Έχουμε πολλούς σκόρερς και καλούς αθλητές. Οταν παίζουμε στον ρυθμό μας, δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορούμε να κερδίσουμε».

Για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Λε Μαν: «Μετά τη Χάποελ, η πιο δύσκολη ομάδα είναι η Λε Μαν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στη Γαλλία, αλλά από τότε έχουμε βρει ρυθμό».

Για τη συνεργασία του με τους Ζήση και Σπανούλη: «Είναι σχεδόν το τέλειο. Το τέλειο θα ήταν να ήμασταν στην Ευρωλίγκα. Είναι προνόμιο για μένα να δουλεύω μαζί τους. Ελπίζουμε να είναι εκεί του χρόνου».

Τέλος, σχετικά με την πνευματική διαχείριση των διαδοχικών υποχρεώσεων απέναντι στη Λε Μαν και τον ΠΑΟΚ, μετά την επικράτηση επί του Ολυμπιακού, σημείωσε: «Είναι εύκολο για εμάς. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Το ματς με τον Ολυμπιακό ανήκει στο παρελθόν. Συγκεντρωνόμαστε στη Λε Μαν και μετά θα σκεφτούμε την επόμενη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».