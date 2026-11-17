Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνδύασε την επιστημονική ενημέρωση με βιωματικά θεατρικά δρώμενα

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κεντρική διαδραστική ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά & Νήσων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τίτλο: «Διαβήτης: Από τα σημάδια στη δράση – Η γνώση μας προειδοποιεί. Η έγκαιρη δράση μας προστατεύει».

Ο Δήμος Πειραιά έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του, μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) και τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.

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Η εκδήλωση συνδύασε την επιστημονική ενημέρωση με βιωματικά θεατρικά δρώμενα και αναπτύχθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες σχετικά με τον διαβήτη και την πρόληψη της νόσου.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«H πρωτοβουλία του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων είναι σημαντική, καθώς αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τη σημασία της γνώσης, της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη.

Ιδιαίτερη αξία έχει ο διαδραστικός χαρακτήρας της εκδήλωσης. Μέσα από θεατρικά δρώμενα, επιστημονικές εισηγήσεις και βιωματικές δράσεις, το κοινό έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει ένα σύνθετο ζήτημα υγείας με τρόπο άμεσο, κατανοητό και ουσιαστικό.

Σε ό,τι αφορά στον σακχαρώδη διαβήτη, μια νόσο τόσο διαδεδομένη στην εποχή μας, όπως ακούσαμε και από τους ειδικούς, η επιστήμη έχει κάνει άλματα και η τεχνολογία προσφέρει πλέον εργαλεία που καθιστούν τη ζωή των ασθενών καλύτερη και ασφαλέστερη. Εκείνο που χρειάζεται είναι κανείς να μην αισθάνεται μόνος απέναντι σε αυτή την καθημερινή προσπάθεια.

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Για τον Δήμο Πειραιά, η προαγωγή της δημόσιας υγείας και η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση και την πρόληψη αποτελούν σταθερές προτεραιότητες. Το έχουμε αποδείξει μέσα απ΄ τη στενή σχέση και συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, όλα αυτά τα χρόνια, με επιστημονικούς συλλόγους και φορείς.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Πρόεδρο, κυρία Γκόλφω Γεμιστού και όλα τα μέλη του Συλλόγου για τη διαρκή και αξιέπαινη προσφορά τους, καθώς και τους επιστήμονες και όλους τους συντελεστές που συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες, ενισχύοντας κάθε δράση που συμβάλλει στην ενημέρωση και καλλιεργεί την πρόληψη».

Ομιλητής ήταν, μεταξύ άλλων,ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πολιτών, γιατρός Αλέξανδρος Καμαράτος, ενώ από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ελίνα Βερυκάκη, η πρώην Αντιδήμαρχος Ευαγγελία Σαρρή, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Πειραιά και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτης, κ.ά.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά πλαισίωσε μουσικά την εκδήλωση.