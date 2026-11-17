Τη μεγαλύτερη άνοδο στον κύκλο εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους κατέγραψε ο τομέας Ενημέρωση και Επικοινωνία με ποσοστό 17,3 τοις εκατό σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 6,9% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας το γ’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 147.749.556 χιλ. ευρώ, έναντι των 138.203.045 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία (17,3%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (1,8%).

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Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε σε 41.443.578 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, που είχε ανέλθει 37.473.991 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών, τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (39,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (2,9%).