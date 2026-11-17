Εξειδικευμένα συνεργεία παρακολουθούν σε 24ωρη βάση τις μετακινήσεις των κτιρίων στην οδό Σπετσών με ειδικό σύστημα που στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη εξαιτίας των φθορών που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες από τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό. Μετά την επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με την οποία ζητά την άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων από τις χαρακτηρισμένες ως «κόκκινες» πολυκατοικίες, και την απάντηση της «Ελληνικό Μετρό» που απορρίπτει το ενδεχόμενο κινδύνου, εξειδικευμένα συνεργεία παρακολουθούν σε 24ωρη βάση με ειδικά συστήματα τις μετακινήσεις των κτιρίων στην οδό Σπετσών.

Το τμήμα της οδού Σπετσών παραμένει κλειστό, καθώς συνεργεία μηχανικών πραγματοποιούν συνεχείς μετρήσεις στην πολυκατοικία επί των αριθμών 92-94. Πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους, έχει εγκατασταθεί ειδικό 3D σύστημα που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο (live) τις αποστάσεις μέσω πομπών που έχουν τοποθετηθεί στα κτίρια, στέλνοντας αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση μετακίνησης, μια εικόνα που, σύμφωνα με τους κατοίκους, επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

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Η παρέμβαση Δούκα και η απάντηση της «Ελληνικό Μετρό»

Τη συζήτηση άνοιξε εκ νέου η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., με την οποία ζήτησε την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις «κόκκινες» πολυκατοικίες με έξοδα της εταιρείας και της αναδόχου. Ο κ. Δούκας επικαλέστηκε τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σπετσών 92-94) καθώς και τις συστάσεις για άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης στα πέδιλα της πρόσοψης.

Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. απάντησε πως, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ (από τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου) και τα νεότερα τεχνικά δεδομένα, «δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προσωρινή μετακίνηση ενοίκων θα προβλέπεται μόνο όπου η φύση των τεχνικών εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή τους, καλώντας σε «ψυχραιμία και υπευθυνότητα».

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«Στατική ενίσχυση κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας»



Την ίδια ώρα, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης ζητά άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων και εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια που έχουν εμφανίσει ζημιές, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Μιλώντας στο πρακτορείο Orange Press, μέλη της Πρωτοβουλίας επεσήμαναν ότι οι παρεμβάσεις αφορούν κρίσιμα φέροντα στοιχεία, όπως πέδιλα, δοκάρια και κολώνες:

Ο Χρήστος Ρόκας τόνισε πως «η επικινδυνότητα δεν είναι σε ένα κτίριο μόνο», σημειώνοντας ότι «σε ένα κτίριο στο οποίο δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν παρεμβαίνεις». Όπως υπογράμμισε, η ανάγκη για μελέτες στατικής επάρκειας είναι επιτακτική, εκφράζοντας την ανησυχία των κατοίκων ενόψει του ενδεχομένου μιας σεισμικής δόνησης.

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης ανέφερε ότι η διαδικασία που ξεκίνησε από τη Σπετσών 92-94 (όπου η σήραγγα δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί κάτω από τα κτίρια) έχει δοθεί εντολή να εφαρμοστεί συνολικά σε 20 πολυκατοικίες που μελέτησε το ΤΕΕ. «Όλες αυτές οι εργασίες γίνονται για τη στατική ενίσχυση των κτιρίων. Στατική ενίσχυση σε ένα κτίριο κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας, αλλιώς δεν κάνεις καμία ενίσχυση», σημείωσε χαρακτηριστικά.