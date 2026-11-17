Το δίκτυο φέρεται να καθοδηγούνταν από τον Ιρανό Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος διατηρεί διασυνδέσεις με τον βαρόνο των ναρκωτικών Νατζί Σαρίφι Ζινταστί - 5 συλλήψεις

Σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα με «εντολέα» Ιρανό, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΕΥΠ και συνεργαζόμενων μυστικών υπηρεσιών. Στην υπόθεση εμπλέκεται δίκτυο πέντε ατόμων από τη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία φέρονται να είχαν αναλάβει την προετοιμασία της τρομοκρατικής ενέργειας σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου που βρισκόταν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2026 και πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), σε συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες δυτικές υπηρεσίες. Στόχος ήταν να εντοπιστούν οι διασυνδέσεις και οι προθέσεις προσώπων που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό ιρανικών παραγόντων.

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Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα, όλοι υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας. Οι τέσσερις συνελήφθησαν στη γειτονική χώρα, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ελλάδα, προτού επιστραφεί στη Βόρεια Μακεδονία στις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι πέντε φέρονται να έχουν παραδεχθεί τη συνεργασία τους με τον Ιρανό Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να τους έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επιχείρησης.

Ο Ιρανός που φέρεται να έδινε τις εντολές

Το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είναι ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, συνδέεται με παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Στην ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας διατηρεί ευρύ δίκτυο συνεργατών και διασυνδέσεις με τον Ιρανό βαρόνο ναρκωτικών Νατζί Σαρίφι Ζινταστί (Naji Sharifi Zindashti), ο οποίος φέρεται να αξιοποιεί εγκληματικές οργανώσεις σε τρίτες χώρες για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των ιρανικών υπηρεσιών.

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Η δράση του δικτύου φέρεται να βασιζόταν στην αξιοποίηση προσώπων που έχουν διασυνδέσεις με εγκληματικές δομές στη Βόρεια Μακεδονία. Υπό τις οδηγίες του Ιρανού, τα μέλη του δικτύου φέρονται να είχαν αναλάβει προπαρασκευαστικές και υλικοτεχνικές ενέργειες για την εκτέλεση της δολοφονίας.

Άγνωστος παραμένει ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης

Παρά την αποκάλυψη του δικτύου και τις 5 συλλήψεις Σκοπιανών, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε τον στόχο της σχεδιαζόμενης δολοφονίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για Έλληνα πολίτη.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο δράσης, στο οποίο οι ιρανικές υπηρεσίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα και ενδιάμεσους συνεργάτες σε τρίτες χώρες, προκειμένου να αποκρύπτουν την εμπλοκή τους σε σχεδιαζόμενες επιθέσεις.

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Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συνδέονται με το δίκτυο, καθώς και τις ενέργειες για την πρόληψη πιθανών τρομοκρατικών απειλών.

Η ανακοίνωση της NSA της Βόρειας Μακεδονίας

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (National Security Agency – NSA) παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση που σχετίζεται με τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η περιοχή κατά την τελευταία περίοδο. Από τις αρχές του 2026, η NSA, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδας και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αλλά και σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικών-Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, έχει αναλάβει δραστηριότητες για την αποκάλυψη των προθέσεων και των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ξένους/ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών.

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Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών-τεχνικών και αναλυτικών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου πληρεξουσίων από τη χώρα, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος διαφοροποιείται ως άτομο που συνδέεται με άλλους πληρεξούσιους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον βαρόνο των ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Όσον αφορά το δίκτυο, μιλάμε για άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές δομές στη χώρα, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα.

Σε συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης τους, για τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, και επιβεβαιώθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Ιρανό πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι πρόκειται για άτομο που έχει ένα ευρύ δίκτυο πληρεξουσίων και επαφές με ένα άτομο υψηλού ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφαλείας, δηλαδή είναι συνεργάτης των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

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Τέτοιες διασυνδέσεις, καθώς και το γεγονός ότι κατά το παρελθόν διάστημα αρκετές χώρες έχουν αντιμετωπίσει τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις από Ιρανούς πληρεξούσιους, συσχετίζονται με τις προσπάθειες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών να τις αποκρύψουν μέσω εγκληματικών δικτύων πληρεξουσίων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΠΓΔΜ.

Η υπηρεσία, εντός της δικαιοδοσίας της, παραμένει επικεντρωμένη στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, για την οποία θα συνεχίσει τις δραστηριότητες ανίχνευσης και πρόληψης πιθανών τρομοκρατικών απειλών μέσω στοιχείων πληρεξουσίων από το Ιράν, καθώς και στην αποκάλυψη άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε ιρανικά δίκτυα πληρεξουσίων