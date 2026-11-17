Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καλείται να αφουγκραστεί τους διεθνείς παίκτες για να αποφασίσει αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να ψηλώσει τον πήχη

Νικήσαμε τη Σερβία, ισοβαθμήσαμε με Γερμανία και Ολλανδία αλλά βγήκαμε τρίτοι. Κερδίσαμε όμως την παραμονή μας στην Α’ κατηγορία του Nations League που μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, όπως επίσης το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε θέση ισχυρού στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Να μείνει λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη θέση τού εκλέκτορα της Γαλανόλευκης ή να φύγει;

Η καφενειακή κριτική έχει προκαλέσει έναν άνευ προηγουμένου διχασμό για τον Ελληνοσέρβο κυρίως από αντίδραση στην αντίθεση άποψη. Το ποδόσφαιρο όμως δεν είναι «άποψη», είναι αριθμοί, είναι απόδοση, είναι αποτελέσματα.

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Διαβάζω σε ένα κείμενο τα εξής: «Και αν κάποιοι Έλληνες νιώθουν ταπεινωμένοι για την εφτάρα και ζητούν την απομάκρυνση του Γιοβάνοβιτς, τι να πουν οι Ολλανδοί για τη δική τους πεντάρα; Μήπως, Τσάβι, παραιτήσου;».

Κι όμως, αυτό ακριβώς γράφουν. «Τσάβι παραιτήσου». Όπως και «Αντσελότι μάζεψε τα πράγματά σου και μην ταλαιπωρείς άλλο τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας», που έγραψε στα social media ο Ρομάριο. Γιατί τόσο η Ολλανδία όσο και η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία, κουβαλούν στις πλάτες τους μια βαριά ιστορία την οποία δεν ξεχνούν και δεν δέχονται να γίνεται σφουγγαρόπανο ακόμα κι αν αυτός που ορίζει τις τύχες τους λέγεται Τσάβι, Αντσελότι, Νάγκελσμαν ή Σπαλέτι.

Όλοι κολοσσοί αλλά κανείς στο απυρόβλητο όταν πρόκειται για το εθνόσημο.

Θα πει κάποιος πως εμείς δεν είμαστε Βραζιλία, Ιταλία ή Ολλανδία. Σαφώς. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε κάτι πολύ σημαντικό: η εθνική μας ομάδα έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα όχι προπολεμικά ή πριν από πενήντα, εξήντα χρόνια, αλλά μόλις το 2004.

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Έκτοτε ούτε η Γερμανία, ούτε η Ολλανδία δεν έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ η Αγγλία, αυτή η υπερδύναμη και μήτρα του αθλήματος έφτασε στον τελικό στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και δεν κατάφερε να σηκώσει την κούπα.

Εμείς όμως την πήραμε νικώντας τον Ζιντάν, τον Ρονάλντο, τον Ραούλ και τον Νέντβεντ. Ακόμα και σήμερα οι μικρές ομάδες σε όλο τον κόσμο μας έχουν πρότυπο, μας αντιμετωπίζουν σαν την Ακρόπολη της Ποδοσφαίρου. Οι προπονητές δίνουν θάρρος τους παίκτες τους επικαλούμενοι το θαύμα της Ελλάδας για να τους πείσουν πως μπορούν κι αυτοί να φτάσουν ψηλά.

Αυτό το θαύμα, αυτή τη σπουδαία ιστορία, τα έχουμε ποδοπατήσει και συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Έχουμε κατεβάσει τόσο χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών ώστε θεωρούμε μεγάλο στόχο την παρουσία μας στις τελικές φάσεις των Μουντιάλ και Euro, τη στιγμή που πλέον προκρίνονται οι μισές συμμετέχουσες.

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Στη δεκαετία 2004-2014 είχαμε τρεις συνεχόμενες συμμετοχές σε Euro και δύο αντίστοιχες σε Παγκόσμια Κύπελλα. Εκτοτε φωνή βοώντος εν την ερήμω. Έγιναν πολλά λάθη στις επιλογές προπονητών, χάθηκαν προκρίσεις στο παρά πέντε και η αίγλη άρχισε σιγά σιγά να ξεθωριάζει.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θεωρήθηκε αρχικά μια καλή επιλογή γιατί γνωρίζει την ελληνική κουλτούρα, μιλά ελληνικά και είναι συμπαθής. Έκανε μάλιστα ένα εντυπωσιακό σερί με τέσσερις νίκες, ανάμεσά τους και αυτή επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ που προκάλεσε μεγάλο θόρυβο.

Γεννήθηκαν ελπίδες που στη συνέχεια φούντωσαν από την εμφάνιση νέων, ταλαντούχων παικτών που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Πετύχαμε να προβιβαστούμε στην Α’ κατηγορία του Nations League και το παρουσιάσαμε σαν μια τρομερή επιτυχία, όταν εκεί έχουν βρεθεί ομάδες πολύ κατώτερες από τη δική μας. Ο στόχος δεν ήταν όμως το Nations League αλλά η παρουσία μας στο Μουντιάλ της Αμερικής, εκεί όπου συμμετείχαν για πρώτη φορά 48 ομάδες, σχεδόν το 25% των μελών της FIFA.

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Κληρωθήκαμε στον πιο εύκολο προκριματικό όμιλο και τα κάναμε θάλασσα. Ούτε καν δεύτεροι. Σε όλες τις βαριές ήττες υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής: η παράλυση του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Υπήρξε και θα συνεχίσει να υπάρχει ένα ακόμα λάθος που θα τον βαραίνει: οι σχέσεις του με τους διεθνείς. Μοιάζουν περισσότερο με δημόσιες σχέσεις παρά με σχέσεις προπονητή-ποδοσφαιριστή.

Ο Ότο Ρεχάγκελ στην πρώτη προπόνηση έδιωξε το μεγαλύτερο όνομα εκείνης της ομάδας όταν διαπίστωσε ανάρμοστη συμπεριφορά στέλνοντας το μήνυμα στους υπόλοιπους: πάνω απ’ όλα η πειθαρχία. Η σημερινή Γαλανόλευκη μοιάζει περισσότερο με μαθητική πενθήμερη εκδρομή με γυμνασιάρχη τον καλοκάγαθο Γιοβάνοβιτς.

Η επιστροφή στο Nations League ήταν σαν να ζήσαμε ένα dejavu της περυσινής διοργάνωσης. Ιστορική νίκη στη Γερμανία, φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά και κατάρρευση στην κρίσιμη στιγμή. Η παράλυση έγινε ακόμα πιο εμφανής στην Αρένα του Γιόχαν Κρόιφ, όταν στο 7-0 ο Γιοβάνοβιτς κοιτούσε το νέο φεγγάρι στον ολλανδικό ουρανό.

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Τη νύχτα του Άμστερνταμ προσπαθούν όλοι να την ξεχάσουν, να τη θεωρήσουν ως μια κακή παρένθεση, σαν ένα στραβοπάτημα της Ιστορίας. Η συγκεκριμένη ήττα θα βαραίνει τον Ιβάνοβιτς μέχρι την ημέρα που θα αποχωρήσει. Σε κάθε στραβοπάτημα θα βρίσκεται εκεί για να τον αμφισβητεί. Όπως θα τον αμφισβητούν και οι παίκτες του, όσες διαψεύσεις κι αν κάνουν.

Ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι χθεσινός στο ποδόσφαιρο. Ξέρει πολύ καλά πως στην επόμενη στραβή θα τον κατασπαράξουν ακόμα κι αυτοί που σήμερα τον υποστηρίζουν. Ο φόβος του αποκαλύφθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια από τις επιλογές του στον Βόλο.

Να μείνει λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς ή να φύγει; Οι μόνοι αρμόδιοι που πρέπει να απαντήσουν είναι οι διεθνείς, κυρίως οι παλαιότεροι που έχουν την πείρα και την προσωπικότητα να διακρίνουν αν ο σημερινός εκλέκτορας μπορεί να ψηλώσει τον πήχη. Ο αφουγκρασμός τους είναι δουλειά της ΕΠΟ. Ολοι οι υπόλοιποι απλά συμμετέχουμε στην κουβέντα.