Ο 76χρονος συνελήφθη από άνδρες του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, οι οποίοι κατέσχεσαν τη φιάλη με το καυστικό υγρό που χρησιμοποιούσε

Συνελήφθη χθες (16 Νοεμβρίου 2026) στο Ηράκλειο 76χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο το απόγευμα να ψεκάζει με χλωρίνη ξηρά τροφή που είχε τοποθετηθεί για τη σίτιση αδέσποτων ζώων.

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Άνδρες του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τον 76χρονο, κατασχέτοντας τη φιάλη με το καυστικό υγρό, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.