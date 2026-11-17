Η Τζοάνα Σανθ υποστηρίζει ότι κάλυψε προσωπικά τα χρέη και τους λογαριασμούς του πρώην ποδοσφαιριστή κατά την περίοδο της φυλάκισής του, παρά τον πόνο που, όπως ανέφερε, της είχε προκαλέσει

Την αντίδραση της πρώην συζύγου του, Τζοάνα Σανθ, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντάνι Άλβες, σύμφωνα με τις οποίες, στις πιο δύσκολες στιγμές του, «μόνο ο Ιησούς έμεινε» στο πλευρό του. Η Ισπανίδα μοντέλο απάντησε δημόσια στον πρώην ποδοσφαιριστή, υπενθυμίζοντας τη στήριξη που του προσέφερε ακόμη και κατά την περίοδο που εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.

Η Σανθ υποστήριξε ότι τον επισκέφθηκε στη φυλακή, πέρασε μαζί του τα Χριστούγεννα και χρησιμοποίησε δικά της χρήματα για να καλύψει λογαριασμούς και χρέη του, παρά τον πόνο που, όπως ανέφερε, της είχε προκαλέσει. Παράλληλα, έχει επιβεβαιώσει ότι οι δυο τους έχουν χωρίσει, αποδίδοντας την απομάκρυνσή τους και στην ολοένα μεγαλύτερη προσήλωση του Άλβες στη θρησκεία.

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Η απάντηση της Τζοάνα Σανθ:

«Τι θράσος να λες δημόσια ότι μόνο ο Ιησούς έμεινε δίπλα σου. Σε επισκέφθηκα στη φυλακή, πέρασα μαζί σου τα Χριστούγεννα και χρησιμοποίησα τα δικά μου χρήματα για να πληρώσω τους λογαριασμούς και τα χρέη σου, παρά τον πόνο που μου είχες προκαλέσει».