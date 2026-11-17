Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του Euro U21 2027, έπειτα από 25 χρόνια, έφερε ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Λεωφόρο, με τον Χρήστο Μουζακίτη να αναλαμβάνει και τον ρόλο του τραγουδιστή! Ο νεαρός διεθνής πήρε το μικρόφωνο από τον Γιάννη Γρόση και ερμήνευσε το «Πλάτη», δίνοντας τον δικό του τόνο στη γιορτή των ποδοσφαιριστών.

Οι διεθνείς είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, καθώς πέτυχαν μια σπουδαία επιτυχία απέναντι στην Ισλανδία. Μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο Ρέικιαβικ, η Ελλάδα πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

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Ο Μουζακίτης πήρε το μικρόφωνο από τον Γρόση

Το πανηγυρικό κλίμα συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Μουζακίτης άρπαξε το μικρόφωνο από τον τραγουδιστή Γιάννη Γρόση και άρχισε να τραγουδά το «Πλάτη», με τους συμπαίκτες του να συμμετέχουν στη γιορτή για την ιστορική πρόκριση.

Το σχετικό βίντεο από τους πανηγυρισμούς έγινε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν μετά το τέλος του αγώνα, αποτυπώνοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό των νεαρών διεθνών.

Επιστροφή στο Euro μετά από 25 χρόνια

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 για πρώτη φορά μετά το 2002. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη απέκλεισε την Ισλανδία με συνολικό σκορ 6-5, συνυπολογίζοντας το 1-1 της κανονικής διάρκειας στη ρεβάνς και την επικράτηση με 5-4 στα πέναλτι.

Η τελική φάση του Euro U21 2027 θα διεξαχθεί στην Αλβανία και τη Σερβία, από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Μέχρι τότε, όμως, οι διεθνείς έχουν κάθε λόγο να απολαύσουν την επιτυχία τους και να γιορτάσουν όπως ακριβώς τους αξίζει.